El "Voluntariat pel Valencià" regresa a Massamagrell para ayudar a ganar confianza con la lengua
El proyecto busca normalizar el uso del valenciano mediante conversaciones en situaciones cotidianas, como paseos o tomando un café
El Ayuntamiento de Massamagrell ha presentado una nueva edición del “Voluntariat pel Valencià”, una iniciativa impulsada por Escuela Valenciana y desarrollada en el municipio a través de la Concejalía de Normalización Lingüística-AVIVA, con el objetivo de fomentar el uso social del valenciano mediante la conversación.
El proyecto, que se desarrolla en Massamagrell desde 2016 y que se retoma después de un periodo de interrupción, pone en contacto a personas voluntarias valencianohablantes con personas que quieren aprender la lengua o ganar confianza en su uso, dedicando una hora semanal durante un mínimo de diez semanas a conversar en valenciano en situaciones cotidianas.
El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, ha destacado que “gracias a este programa, muchas personas, como es mi propio caso después de haber participado como aprendiz, se animan a dar el paso y a utilizar el valenciano en su día a día, superando inseguridades y normalizando su uso en contextos reales”, y ha subrayado que se trata de “una iniciativa abierta a personas de todas las edades”.
Normalización lingüística y promoción del valenciano
Por su parte, el concejal de Normalización Lingüística, Pep Galarza, ha señalado que “el Voluntariat pel Valencià es una muestra del compromiso del municipio con la normalización lingüística y con la promoción del valenciano como lengua de acogida y de convivencia”.
Una vez cerrado el periodo de inscripción, se formarán las parejas lingüísticas, que podrán decidir libremente como y donde realizar las sesiones, con el compromiso de mantener la conversación exclusivamente en valenciano, ya sea paseando, tomando un café, realizando actividades de ocio o cualquier otro plan de su interés.
Con esta nueva edición, "Massamagrell reafirma su apuesta por iniciativas participativas que contribuyen a mantener viva la lengua valenciana y a fomentar su uso en la vida cotidiana".
