Xirivella se une a València en el programa de formación ciudadana ante emergencias

El programa de formación ciudadana en emergencias 'València + Segura', impulsado por el Ayuntamiento de València en colaboración con la Universitat de València y la Cátedra MESVAL, inicia una nueva etapa con su extensión al área metropolitana.

El concejal de Emergencias del Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, ha asistido a la jornada de formación junto a la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, y ha puesto en valor que “el primer municipio metropolitano en adherirse a esta iniciativa, marcando un hito en la cooperación institucional en materia de prevención y seguridad”.

“La dana ha puesto de manifiesto que las emergencias y los riesgos meteorológicos no entienden de fronteras municipales. Los riesgos son compartidos y, por tanto, las soluciones también deben serlo. Esta iniciativa es un claro ejemplo de ello”, ha asegurado el concejal de Emergencias.

En este sentido, Caballero ha reivindicado también la necesidad de que València y su área metropolitana "cuenten con un nuevo Plan Sur metropolitano, adaptado a los actuales escenarios de riesgo climático".

El concejal ha destacado que "València + Segura es un plan de formación ciudadana ante emergencias basado en la prevención, la autoprotección y la corresponsabilidad ciudadana. Se trata de una iniciativa eminentemente práctica, pensada para dotar a la ciudadanía de herramientas útiles para saber cómo actuar antes, durante y después de una emergencia”.

“No hablamos de un plan teórico, sino de formación práctica para la vida real, para reforzar la cultura de la prevención. Porque, aunque los servicios de emergencia son esenciales, la ciudadanía también necesita una formación clara, rigurosa y cercana para saber cómo reaccionar en situaciones críticas. Prevenir también salva vidas y ayuda a quienes nos ayudan”, ha añadido.

En el marco de este programa, la población de Xirivella recibirá una primera charla formativa y, posteriormente, los bomberos de València impartirán una formación más específica dirigida a las policías locales y voluntarios de Protección Civil, con el objetivo de que puedan seguir implantando la cultura de la prevención entre los diferentes colectivos locales.

Visión metropolitana

Para Caballero, la extensión del programa al área metropolitana supone “un paso adelante en la coordinación institucional y en esa visión metropolitana que reivindicamos desde el Ayuntamiento de València”.

“Xirivella da ejemplo de cooperación institucional, de visión metropolitana y de compromiso con la seguridad de sus vecinos y vecinas”, ha afirmado el concejal, quien ha avanzado que otros municipios como Massanassa también han mostrado su interés en sumarse a esta iniciativa.

“Es motivo de orgullo que una iniciativa nacida en València crezca, se comparta y se extienda al conjunto del área metropolitana. Una ciudad y un territorio más seguros se construyen entre todos”, ha concluido Caballero.

Por su parte, la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, ha agradecido al Ayuntamiento de València que haya aceptado la solicitud del consistorio para organizar esta formación ciudadana en emergencias, pensada en clave metropolitana. “Este tipo de actividades permiten mejorar la capacidad de coordinación, respuesta y protección del municipio ante situaciones de emergencia, reforzando la seguridad colectiva y la confianza de la ciudadanía”, ha señalado.

Presupuestos municipales

De cara a 2026, el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Xirivella contempla, por primera vez, una inversión de 18.000 euros para el desarrollo del Plan Municipal Territorial de Emergencias y del Plan de Riesgo de Inundaciones, dos herramientas fundamentales en un contexto marcado por fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes.

Este conjunto de medidas refleja un compromiso claro con un Xirivella más seguro, más preparado y más resiliente, donde las familias puedan vivir con mayor tranquilidad, sabiendo que su Ayuntamiento trabaja de manera responsable para anticiparse a los riesgos y proteger su bienestar.