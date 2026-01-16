Reconstrucció
La joventut de l'Horta Sud alça la veu: més de 1.300 estudiants participen en les jornades #JoventutPower a Silla
Subvencionades pel Ministeri d’Infància i Joventut, aquestes jornades han estat un espai motivacional clau per a l'alumnat de 3r i 4t d’ESO de les zones afectades per la dana
Aquesta setmana han finalitzat les jornades socioculturals #JoventutPower, una iniciativa emmarcada en el projecte "Silla Acull DANA". Liderades per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Silla i subvencionades pel Ministeri d’Infància i Joventut, aquestes jornades han estat un espai motivacional clau per a l'alumnat de 3r i 4t d’ESO de les zones afectades. Al llarg de cinc dies, més de 1.300 estudiants de Silla, Catarroja, Massanassa, Alfafar i Sedaví s’han unit per reflexionar i construir futur.
Les sessions, que han fomentat el contacte directe entre joves de les diferents poblacions, han tingut com a eix central la cultura com a eina de transformació. Han comptat amb la representació teatral Adolescència infinita, a càrrec de la companyia Pont Flotant, i les actuacions de Naina i Colomet. A partir d'aquestes propostes escèniques i musicals, s'ha generat un espai de debat al voltant de l’empoderament adolescent des d'una visió positiva, amb l'objectiu de plantejar propostes de millora per al seu entorn arran de la catàstrofe de la DANA.
L’acte de cloenda de les jornades realitzades ahir dijous de vesprada es va presentar a regidors, agents socials, tècnics de Joventut, professors i comités de recuperació els resultats de les aportacions dels joves per tal escoltaren la veu de les seues demandes i reflexions.
La veu de la joventut: un actiu estratègic
Com a resultat d'aquestes trobades, s'ha elaborat un document (que estarà disponible al web de l’Ajuntament de Silla) que recull les reflexions i demandes de la participació juvenil. Durant el procés, els joves han demostrat valors fonamentals com el treball en equip, el lideratge, la resistència, la generositat i la força mental.
Les seues reivindicacions són clares i directes:
- Infraestructures: La reconstrucció urgent de carrers, clavegueram, ponts, parcs, jardins i espais per a reconectar amb els seus iguals.
- Benestar: Servei de salut emocional i mental gratuïta i la fi dels barracons escolars.
- Espais públics: Llocs decents que permeten la connectivitat i el retrobament social.
- Drets i futur: La regularització de persones migrants, la millora en la prevenció d'emergències i solucions reals per a l'accés a l'habitatge.
Els participants han descobert que, més enllà de la tragèdia, és vital crear comunitat i compartir les tasques de cura. Són conscients que ja formen part de la història i que la seua resiliència és el motor per no perdre l’esperança.
La perspectiva juvenil
La incorporació de la perspectiva juvenil no és una opció, sinó un actiu estratègic per a la innovació i la cohesió social. No podem construir una societat completa si silenciem la veu d'aquells que n'hauran d'heretar les conseqüències. Escoltar els joves és, avui més que mai, una necessitat per a la reconstrucció real del nostre territori.
