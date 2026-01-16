La Mancomunitat premia por tercer año a las fallas más sostenibles de l’Horta Sud
La institución reconoce a los casales que planten con temática mediambiental, que reciclen y que reforesten para compensar su impacto
Dentro de su compromiso con la protección del medio ambiente y las acciones para combatir emergencia climática, la Mancomunitat de l’Horta Sud ha convocado, por tercer año, el concurso para premiar a las comisiones falleras más sostenibles. La temática de la falla, incluidas las escenas sobre la dana, el reciclaje y la reforestación para compensar la huella de carbono son algunos de los aspectos que puntúan en esta convocatoria.
La Junta de Gobierno de la Mancomunitat aprobó esta semana las bases del concurso de “Comisiones falleras más sostenibles de l’Horta Sud”, en las que figuran que se concibe como una “plataforma para promover la conciencia y sensibilidad ambiental y la adopción de prácticas más sostenibles en estas fiestas que son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.
“Las fallas son la manifestación festiva más multitudinaria de l’Horta Sud porque son miles de personas las que integran este colectivo y otras miles las que mueven sus actividades. Con esta acción directa, pretendemos incidir en su conciencia ambiental”, explica el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes.
“En la comarca hemos sufrido una dana de dimensiones gigantes y sabemos mejor que nadie los efectos que provoca el cambio climático por lo que hemos de entender que es responsabilidad de todos y todas reducir el impacto que nuestra actividad genera sobre el planeta y sobre el clima. De hecho, entre los aspectos que puntúan en este concurso están las escenas dedicadas a la dana”, añade.
Inscripción y galardones
De este modo, la Mancomunitat otorgará tres galardones con su correspondiente estandarte a determinadas prácticas para reducir la contaminación, de 550 euros (primer premio), 300 euros (segundo premio) y 150 euros (tercer premio). Está previsto que los reconocimientos se entreguen el día 16 de marzo por la mañana, en visitas a las diferentes comisiones ganadoras.
Las fallas pueden formalizar su participación desde el momento en el que la convocatoria se publique en el BOP y hasta el 6 de marzo. El jurado estará compuesto por personal de la Mancomunitat de l’Horta Sud.
La presencia de la dana
Los diferentes aspectos que puntúan, en mayor o menor medida son la temática de ambas fallas relacionada con el medio ambiente y la emergencia climática. Hay también una puntuación especial para las fallas que integren escenas sobre l’Horta Sud, en las cuales que se valorarán los contenidos relacionados con la dana.
Otros aspectos que puntúan son la sustitución de materiales derivados del petróleo por materiales ecológicos en la falla, la compensación de la huella ecológica que genera la cremà con una reforestación de árboles, la diferenciación de las distintas fracciones de residuos en los casales, el uso de productos reutilizables y la impresión del llibret en papel reciclado, entre otros.
