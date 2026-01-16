Mislata ultima su esperada residencia y centro de día tras años de bloqueos y ajustes técnicos

La construcción de la Residencia de Personas Mayores y Centro de Día de Mislata, una de las reivindicaciones históricas más importantes del municipio, se encuentra en la fase de resolución de sus últimos trámites. Tras décadas de espera y un proceso de obra marcado por diversos obstáculos, el complejo está cerca de abrir sus puertas para ofrecer un servicio público de gestión directa.

El Ayuntamiento de Mislata ha cedido el suelo donde se levanta la instalación, ubicado en la calle Dolores Ibárruri esquina con calle San Antonio, donde estaban los antiguos cuarteles militares. El BOP anuncia que se somete a información pública el expediente instruido por el Ayuntamiento de Mislata previo a la cesión gratuita de suelo y conjunto edificativo, con una superficie de 8.557,90 metros cuadrados, de titularidad municipal a favor de la Generalitat Valenciana. Éste se antoja ser el último trámite necesario antes de que la esperada infraestructura abra sus puertas, tras ser reclamada en varias reuniones durante los últimos meses tanto por el alcalde Carlos Fernández Bielsa como por los técnicos.

Un inicio marcado por el conflicto judicial

El camino para hacer realidad este centro no ha sido sencillo. Las obras, que inicialmente comenzaron en 2019, sufrieron una paralización drástica cuando la primera empresa adjudicataria, Vialterra Infraestructuras, solicitó sobrecostes millonarios que el Ayuntamiento rechazó.

Este pulso legal terminó en julio de 2021 con una victoria judicial para el consistorio, obligando a la empresa a una indemnización de 150.000 euros. Tras este bloqueo, el alcalde Carlos Fernández Bielsa anunció el reinicio de los trabajos y no fue hasta 2023, cuando el proyecto recibió un impulso definitivo gracias a la colaboración institucional. A través del Pla Convivint de la Generalitat Valenciana, se delegaron competencias al Ayuntamiento y se destinaron más de 2,1 millones de euros adicionales para concluir las actuaciones pendientes.

Desde hace unas semanas, la obra civil se encuentra totalmente ejecutada y acondicionada a la espera de usuarios. El proyecto ha supuesto la transformación de más de 3.000 m2, incluyendo un edificio de nueva planta para administración, dos pabellones rehabilitados de los antiguos cuarteles, nueve salas de estar y áreas comunes y un Centro de Día con salas de rehabilitación.

A pesar de que el grueso de la obra finalizó teóricamente entre marzo y abril de 2024 tras algunas modificaciones en el proyecto de urbanización perimetral, la apertura se vio retrasada por requisitos técnicos de última hora. La Conselleria de Servicios Sociales requirió la instalación de un vallado perimetral de seguridad para que los residentes pudieran pasear por el exterior sin riesgos. Tras esta subsanación, y después de que el consistorio asumiera el equipamiento para acelerar los tiempos, la obra ya estaría disponible para ser recibida por la Generalitat de forma oficial, y tras realizar el trámite de la cesión de suelo, se espera que desde la conselleria se anuncie en breve la apertura definitiva.