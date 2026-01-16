Paiporta informa a la oposición sobre los proyectos de reconstrucción

El Ayuntamiento de Paiporta ha celebrado una comisión informativa extraordinaria del Área de Reconstrucción, Urbanismo, Territorio, Obra Pública y Vivienda con el objetivo de informar con detalle sobre el estado de las actuaciones en marcha, ofrecer la máxima transparencia y responder a las dudas y recoger las propuestas de los grupos políticos de la oposición (PP y Vox).

La comisión ha contado con la presencia de los miembros de la comisión de reconstrucción, representantes de todos los partidos, técnicos municipales del área de Urbanismo —que han explicado el Plan Director elaborado por el Colegio de Ingenieros— y de la empresa Global Omnium, que ha informado de manera exhaustiva sobre la memoria elaborada relativa al alcantarillado.

Asimismo, se han abordado otras cuestiones relevantes dentro del proceso de reconstrucción, como la situación de las memorias valoradas y la redacción de los proyectos de las dependencias municipales, así como todas las actuaciones relacionadas con los fondos transferidos por los distintos ministerios para la reconstrucción tras la dana.

Presidida por el alcalde

La sesión ha estado presidida por el alcalde, Vicent Ciscar, acompañado por la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Urbanismo, Territorio, Obra Pública y Vivienda, Marian Val.

El alcalde ha destacado que el "plan director para la reconstrucción de Paiporta y la memoria de la reconstrucción de los desagües son claves para integrar todas las iniciativas necesarias y lograr unas infraestructuras y edificios más modernos y eficientes”.

La vicealcaldesa destaca el trabajo "riguroso"

Por su parte, la vicealcaldesa Marian Val ha remarcado el volumen y la complejidad del trabajo que se está desarrollando. Según ha explicado Val, el trabajo que se está realizando desde el ayuntamiento "es muy intenso y constante. Hay muchas líneas abiertas, muchos proyectos en distintas fases y aún queda mucho por hacer, pero estamos trabajando de manera coordinada y rigurosa para avanzar en todas las actuaciones de reconstrucción y transformación de Paiporta".

La vicealcaldesa ha añadido que "estas comisiones informativas son una herramienta fundamental para explicar en qué punto nos encontramos, qué se ha hecho ya y cuáles son los próximos pasos, siempre con la voluntad de garantizar la transparencia y de escuchar todas las aportaciones que puedan ayudar a mejorar el proceso”.

Edil de Reconstrucción

También ha participado el concejal de Reconstrucción, Movilidad Urbana, Transición Ecológica y Agenda 2030, Alejandro Sánchez, quien ha afirmado que "es necesario garantizar la modernización y la adecuación de las infraestructuras y edificaciones, siguiendo las indicaciones de los expertos para responder al cambio climático".

Durante la comisión, los grupos de la oposición han podido formular preguntas, plantear dudas y realizar aportaciones, que han sido atendidas tanto por los técnicos municipales como por los responsables políticos del área.