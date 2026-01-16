Paterna negocia con Defensa construir 2.000 viviendas públicas en los cuarteles

El Ayuntamiento de Paterna está negociando con el Ministerio de Defensa, que dirige Margarita Robles, un convenio urbanístico que permitirá destinar la mayor parte de la edificabilidad residencial del Acuartelamiento Daoiz y Velarde, a la construcción de alrededor de 2.000 Viviendas de Protección Pública (VPP).

El alcalde Juan Antonio Sagredo, que incluso habla de una posibilidad de 3.000 pisos con mayoría para VPP, ha informado a través de la redes sociales que "no está siendo precisamente fácil y a pesar de que no es una competencia del Ayuntamiento, estamos negociando con el Ministerio de Defensa la construcción de viviendas públicas enfrente de Feria Valencia y junto a la pinada de los cuarteles", que según el alcalde ocupan el 20 por ciento del suelo del casco urbano y que están infrautilizadas.

Este acuerdo, que es fruto de un proceso de tramitación complejo que está requiriendo de una estrecha colaboración entre administraciones, supone el desarrollo del protocolo de intenciones que ya fue suscrito en 2019 entre el Ministerio de Defensa y el consistorio, en el que ambas administraciones establecieron las bases para la futura ordenación urbanística de estos terrenos y la implantación de un desarrollo residencial.

Una pastilla de unos 400.000 metros cuadrados

Ese protocolo, firmado en plena precampaña de las elecciones municipales de ese año, establecía la posible adquisición de cerca de 390.000 metros cuadrados de los terrenos militares, así como el uso de la antigua Residencia de Oficiales para utilidad dotacional, mediante concesión demanial. El objetivo era conseguir esa pastilla de suelo para dotaciones en el barrio de Campamento: viviendas, zonas verdes, equipaciones y dotaciones.

Si se confirma la negociación abierta en 2019 y se materializa en este mandato Paterna pasaría a disponer de un valioso suelo próximo a la autovía CV-31, frente a Feria València, que permitiría la expansión del municipio y aumentar sus dotaciones.

Esta propuesta de ordenación urbanística permitirá incorporar estos suelos al planeamiento municipal y avanzar en la creación de las infraestructuras necesarias para garantizar un crecimiento urbano equilibrado y sostenible de la ciudad. Sagredo ha detallado que habría una gran avenida y una gran masa boscosa. De hecho, en la parte vallada el cuartel que linda con la Avenida de Europa y la calle Federico García Loca hay una zona de pinada.

Fachada de los Antiguos cuarteles de Artillería, en Cortes Valencianas. / F. P.

En su primera fase, el citado convenio establecía incluir los terrenos del Daoiz y Velarde que Defensa considera innecesarios y ya acordados con Paterna. Los posibles usos, número de viviendas totales y su porcentaje de protegidas, se fijarán en un Convenio Urbanístico, aunque el ayuntamiento ha adelanto que son 2.000 viviendas más o menos. Luego en otra fase se estudiaría, si se mantiene ese anterior convenio, incluir más parcelas o suelo si finalmente se trasladan las unidades militares que ahora se dedican a logística.

Sagredo: Dar respuesta al problema de acceso a la vivienda

Con este acuerdo, y aunque las políticas de vivienda no son competencia municipal, el ayuntamiento "trata de dar respuesta al problema de acceso a la vivienda", según el alcalde Juan Antonio Sagredo, "ante la escasez de vivienda asequible y las dificultades de determinados colectivos", especialmente jóvenes, familias y personas con rentas medias y bajas, para acceder a una vivienda digna en condiciones económicamente asumibles

En este sentido, el alcalde, que ha destacado la buena sintonía que tiene la ciudad con el Ejército, al que ha estado vinculado la ciudad durante décadas, ha subrayado que “este acuerdo con el Ministerio de Defensa supone una oportunidad histórica para seguir avanzando en nuestro modelo de ciudad y destinar gran parte de la edificabilidad residencial a vivienda protegida, algo imprescindible para garantizar el derecho a la vivienda de nuestros vecinos y vecinas, especialmente a los jóvenes y a las familias, evitando que tengan que marcharse de su ciudad por no encontrar una vivienda asequible”.

"Políticas valientes"

Sagredo ha remarcado además que “Paterna está creciendo en población y en actividad económica, y ese crecimiento debe ir acompañado de políticas valientes que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes y a las familias”.