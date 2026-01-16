Picanya presume del nuevo goleador del Valencia CF

Picanya ya cuenta con un nuevo embajador. El consistorio no dudaba hoy en usar sus redes sociales para felicitar públicamente al futbolista Rubén Iranzo, nacido en Picanya un 14 de Marzo de 2003, que en la noche de este jueves marcó su primer gol como jugador del primer equipo del Valencia CF. Lo hizo en Copa del Rey, ante el Burgos, contribuyendo a la clasificación de los valencianistas en cuartos de final por 0-2.

"El joven futbolista picanyero Rubén Iranzo hizo realidad el sueño de todo niño que empieza en este deporte: marcar un gol con su equipo de toda la vida", señalaba la noticia publicada en la página web del consistorio, que siguió de cerca el juego de su futbolista estrella.

"Rubén, formado a las categorías de base del València CF -a lasque llegó con tan solo 8 años- ya hace algunas temporadas que se mueve entre el filial y el primer equipo y ayer -el jueves-, en el partido de Copa del Rey ante el Burgos CF, le llegó la oportunidad en el minuto diez y tras la salida de un córner, ahí, Rubén voló por encima de la defensa local y puso el balón al palo largo", narraba el consistorio, dejando patente que siguió el encuentro al detalle.

Iranzo junto con otros compañeros del Valencia CF quitando barro en Picanya tras la dana. / L-EMV

El Ayuntamiento de Picanya, además, recalca, que con este gol, además de cumplir su sueño, sirve "para afianzar, un paso más, su carrera como futbolista". Un amor que es mutuo, ya que "Rubo" Iranzo dejó patente lo unido que está a su tierra cuando no dudó en ayudar a quitar barro tras la dana, contando con la ayuda de otros futbolistas del primer equipo como Hugo Duro, Gayá, Mosquera, Rioja o Fran Pérez.