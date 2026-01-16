El segundo Plan de empleo dana fomentará 7.800 contrataciones en los municipios afectados

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, junto al alcalde de Alaquàs, Toni Saura, ha visitado esta mañana la localidad de l'Horta Sud, donde ha informado de los avances de los planes de empleo puestos en marcha por el Estado para la reconstrucción de los municipios afectados por la dana. En primer plan, que se encuentra en su fase final, se abonaron cerca de 36 millones de euros para 74 ayuntamientos con los que se contratron a más de 4.000 personas.

Tras el éxito del primer programa, el Gobierno ya ha preparado un segundo plan en el que se destinará cerca de 81 millones de euros para una previsión de 7.800 contrataciones de vecinos y vecinas de la zona dana. La delegada ha señalado que los planes de empleo puestos en marcha por el Gobierno “han ayudado a la dinamización socio-económica de las zonas afectadas por la dana, como es el caso de Alaquàs donde se han destinado 1,4 millones de euros”.

Así, el primer plan “ha dado una oportunidad de empleo a personas trabajadoras inscritas como demandantes de empleo, especialmente a las que han sufrido las consecuencias derivadas de la dana”. Además, estas personas contratadas “han ayudado con su trabajo a la recuperación, rehabilitación y reconstrucción, a través de la realización de servicios y obras de interés general y social”.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el alcalde de Alaquàs, Toni Saura, visita los trabajos que se llevan a cabo mediante el Plan de empleo dana. / S. G.

En el caso de Alaquàs, el Toni Saura ha indicado que con el Plan de empleo dana se contrataron a 73 personas del municipio, "algunos con situaciones dificiles y en situación de desempleo de larga duración" y esto ha supuesto una "oportunidad de trabajar y además de trabajar en tareas de reconstrucción de su propio municipio". Durante la visita, la delegada ha podido conocer a parte del equipo de trabajadores del plan de empleo, que le han trasladado sus historias personales: "he sido gravemente afectado por la dana, me quedé sin nada y poco a poco vamos saliendo hacia delante".

"Falta de colaboración de la Generaltat"

Por otra parte, Pilar Bernabé ha lanzado un dardo a la Generalitat Valenciana, a la que le recrimina que "hubiera sido deseable que la Generalitat, competente en materia de empleo, hubiera colaborado con esta iniciativa para que hubiese sido todavía mucho más efectiva y que hubiese podido llegar a mucha más gente”. "Estos planes son una muestra del nivel de compromiso de cada una de las administraciones”, ha sentenciado.

Segundo plan

El II Plan de Empleo amplia los beneficiarios del primero, ya que va dirigido no solo a los ayuntamientos sino tambien a entidades sin ánimo de lucro y ONGs; y también permite la contratación de perfiles técnicos de los grupos 1 y 2 (ingenieros, arquitectos o consultores); e incluye, además de las rehabilitaciones de edificios y de infraestructuras, las tareas sociales con actuaciones en bienestar social o ayuda a domicilio, y culturales.