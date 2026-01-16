Torrent creará un nuevo polígono y un barrio de 1.000 viviendas

Torrent va a poner solución a la pérdida de industria y viviendas que se produjo tras la dana del 29 de octubre. Ante la imposibilidad de volver a levantar edificios e industrias en el mismo lugar que ya se demostró ser altamente inundable, consistorio y conselleria se han unido para dotar a la ciudad de Torrent de dos nuevos espacios con la firma de un protocolo de colaboración.

Por una parte, se creará un barrio nuevo junto a l'Hort de Trénor, con capacidad para 1.000 viviendas, y pegado a las vías del metro, cuyo objetivo es soterrar. De hecho, el plano presentado de forma oficial contempla la creación de una nueva estación y un área comercial, junto a la superficie destinada a las viviendas. "La ciudad de Torrent cuenta con una nueva herramienta proporcionada por la Conselleria que permitirá acelerar los plazos para la generación de suelo industrial y residencial", señalaba la alcaldesa Amparo Folgado, que no pudo tipificar si se contemplará la creación de vivienda de protección o de alquiler social. "Las primeras propuestas incluyen Viviendas de Protección Oficial (VPO) y la posibilidad de avanzar en alquiler social según la demanda de la población. En colaboración con la Conselleria de Vivienda, también se trabaja en proyectos de vivienda industrializada destinados a ofrecer un alquiler asequible ", señaló.

Espacio donde se ubicará el nuevo polígono. / GVA

Por otra parte, el consistorio levantará un nuevo polígono en un solar de 1 millón de metros cuadrados, próximos al barrio de l'Alter, ahora catalogado como suelo rústico. Se trata de una zona que no se inundó con la barrancada y que estará delimitada por los parques inundables anunciados por la conselleria. Dentro de ese espacio de un millón de metros cuadrados se protegerá tanto la villa romana como la chimenea protegido. También se contempla la construcción de un puente.

"El plan no se limita a construir casas, sino a crear un ecosistema donde la industria genere empleo y el ayuntamiento facilite viviendas asequibles para absorber el crecimiento de población que roza los 100.00 habitantes", señala Folgado.

Recuperación ordenada

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, han firmado el acuerdo cuyo objetivo es “avanzar en una recuperación ordenada y adaptada a las nuevas necesidades del municipio”, según ha señalado el vicepresidente. Al acto han asistido también el Comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo, y el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra.

Firma protocolo entre Mus y Folgado en Torrent. / GVA

çLos desarrollos se articularán mediante dos Planes Especiales Urbanísticos de Reconstrucción (PEUR) que permitirán habilitar suelo industrial y residencial en zonas seguras ya que se descarta reconstruir viviendas e industria en espacios afectados por las riadas.

El protocolo establece un marco de colaboración administrativa y coordinación institucional orientado a facilitar la disponibilidad de suelo para afrontar la escasez de vivienda en el área metropolitana sur de València, sustituir inmuebles que han quedado inhabitables y garantizar la continuidad de la actividad económica e industrial mediante la reubicación de los polígonos afectados por la dana.

La Generalitat asume la tramitación y aprobación de los PEUR

En este sentido, Martínez Mus ha subrayado “el compromiso de la Generalitat de apoyar a los ayuntamientos, poniendo a su disposición los instrumentos urbanísticos necesarios dentro de una estrategia de reconstrucción ágil que permita reubicar y rediseñar el urbanismo”. De esta manera, la Generalitat asume la tramitación y aprobación de los PEUR y se compromete a mantener una estrecha y leal colaboración interadministrativa con el Ayuntamiento de Torrent.

Por su parte, el Ayuntamiento de Torrent se encargará de impulsar las iniciativas urbanísticas necesarias, así como de la redacción, tramitación y aprobación de la programación, la ejecución de las obras de urbanización y la colaboración activa con la Generalitat en todas las fases del proceso.

Plano con la nueva zona industrial en azul. / GVA

El vicepresidente ha destacado que la reconstrucción “no se limita a reparar los daños, sino que debe servir para reordenar el territorio con criterios de seguridad, resiliencia y desarrollo sostenible”, especialmente en zonas afectadas por fenómenos extremos buscando “zonas seguras”. Cabe recordar que la dana causó importantes daños en Torrent, un enclave estratégico del área metropolitana de València que sufrió graves destrozos en viviendas, infraestructuras y áreas industriales.

Cuatro años de vigencia

El protocolo suscrito, de naturaleza administrativa y sin generación de obligaciones jurídicas directas entre las partes, tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable hasta un máximo de ocho, y prevé la posible creación de una comisión para el seguimiento, la coordinación y la resolución de incidencias.

Tras la firma del acuerdo, el vicepresidente ha hecho hincapié en que esta iniciativa “se enmarca en la estrategia global de la Generalitat para la recuperación tras la dana” basada en la ayuda directa a los municipios, la agilidad administrativa y la cooperación institucional, con el objetivo de que la reconstrucción llegue cuanto antes “a la ciudadanía y al tejido productivo”.

Por su parte, la alcaldesa de Torrent ha destacado que no se parte “de cero”, ya que el ayuntamiento había previsto el desarrollo de estas zonas que ahora son más necesarias que nunca tras las riadas. En este sentido, ha agradecido la colaboración de la Generalitat y ha remarcado la apuesta conjunta por la vivienda y la industria.