Trabajadores del Plan empleo dana en Alaquàs: “Estamos arreglando nuestro pueblo, y eso es lo mejor que hay”

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado este viernes Alaquàs, una de las localidades afectadas por la Dana y que participan en el Plan Empleo Dana impulsado por el Gobierno de España.

Bernabé, acompañada por el alcalde Toni Saura, ha recorrido los puntos críticos del 29-O y que se encuentran en reconstrucción gracias a los trabajos realizados por vecinos y vecinas que se han inscrito en este primer plan de empleo, en el que participan un total de 73 personas.

“Estamos arreglando nuestro pueblo, y eso es lo mejor que hay”, expresa uno de los trabajadores, que se encuentra arreglando los adoquines de una calle afectada, frente a la Carnicería Hortensia.

Esta carnicería, un comercio local del municipio, también agradece que este trabajo se esté llevando a cabo para que tanto trabajadores como clientes puedan acceder al negocio con total normalidad.

Pilar Bernabé habla con un operario en Alaquàs. / S.G.

La delegada también ha podido saludar a otros trabajadores que están rehabilitando el mobiliario urbano, como bancos. “Yo soy pintor de profesión, y con este trabajo estoy realizado”, expresa otro de los empleados.

"Orgullosa"

Otro de los puntos de acción es el Parque del Rollet, conocido popularmente como el parque del dragón, en el que Bernabé ha expresado a los diferentes trabajadores que “es un orgullo el trabajo que están haciendo, cuanto hemos perdido tanto y se ha generado tanta devastación, poder contribuir a mejorarlo. Adamás, esto nos tiene que servir para engancharnos de nuevo al mercado laboral”.