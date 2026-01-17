Las fallas de l'Horta de JCF exigen igualdad de trato: quieren el 16 festivo escolar como en València

El Consejo Escolar Municipal (CEM) de Torrent, celebrado este viernes con la representación de toda la comunidad educativa, ha aprobado por unanimidad, solicitar nuevamente a la Dirección Territorial de Educación que el lunes 16 de marzo de 2026 sea declarado día no lectivo en todos los centros educativos del municipio, con el objetivo de facilitar la participación del alumnado y las familias en el inicio oficial de las Fallas, fiesta declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La propuesta fue aprobada por mayoría en la sesión ordinaria del Consejo Escolar Municipal celebrada el 20 de junio del pasado año, en la que se acordó proponer como días no lectivos del curso 2025-2026 el 3 de febrero y el 17 y 18 de marzo, y se solicitó un cuarto día no lectivo – correspondiente al 16 de marzo, primer día de las Fallas –. Para compensar esta jornada, se plantea finalizar el curso escolar un día más tarde, el lunes 22 de junio.

Una decisión que afectará a los 20.291 alumnos de Torrent, matriculados en 27 centros público, privados y concertados, en los cuatro centros de Educación Especial, en las 24 Escuelas Infantiles de primer ciclo, el Conservatorio Profesional de Música, la Escuela de Formación Permanente de Adultos y la Escuela Oficial de Idiomas. A los más de 20.000 alumnos torrentinos, se suman sus familias, así como los trabajadores de las empresas vinculadas a todos estos centros educativos que cuentan con servicios externos, como el de comedor y las rutas escolares.

El CEM de Torrent subrayó en su momento – y lo vuelve a hacer de nuevo – la especial relevancia cultural, educativa y social del 16 de marzo, jornada que marca el inicio oficial de las Fallas y en la que se desarrollan numerosos actos con elevada participación infantil, como el Traslado de la Virgen de los Desamparados, la plantà infantil, las primeras despertàs, pasacalles, visitas de jurados, talleres y actividades infantiles en las comisiones falleras y otros actos tradicionales de ámbito local. Estas experiencias permiten al alumnado vivir de forma directa la cultura popular valenciana, aportando un alto valor educativo, artístico y emocional, y reforzando la identidad cultural y el respeto a las tradiciones.

La concejal de Educación del Ayuntamiento de Torrent, María Fernández, ha señalado que declarar el 16 de marzo como día no lectivo “es una medida coherente con la realidad social y cultural de nuestra ciudad”. En este sentido, María Fernández ha destacado que “la educación también se construye fuera de las aulas, participando en celebraciones que transmiten convivencia, creatividad, respeto a las tradiciones y sentimiento de pertenencia, como en este caso las Fallas”, ha sentenciado la concejal.

En su comunicado, el CEM señala que a partir del 16 de marzo se producen importantes alteraciones en la movilidad urbana, con cortes de calles, limitaciones de tráfico y dificultades de acceso a los centros educativos, lo que afecta al normal desarrollo de la actividad lectiva y puede generar problemas de puntualidad y seguridad en los desplazamientos del alumnado, el profesorado y las familias.

En este sentido, María Fernández ha añadido que mantener la actividad lectiva el primer día de Fallas supone dificultades organizativas y de movilidad que afectan a toda la comunidad educativa: “Facilitar esta jornada no lectiva permitirá que el alumnado viva el inicio de las Fallas con normalidad y seguridad”.

Sin embargo, declarar este día como no lectivo no responde únicamente a una cuestión logística, sino que supone un reconocimiento institucional a la importancia de las Fallas como elemento fundamental de la historia, la cultura y la identidad de Torrent, así como una oportunidad educativa única para que niños participen activamente desde el primer día en una celebración profundamente arraigada en la ciudad.

Por su parte, el concejal de Fallas y presidente de la Junta Local Fallera (JLF), Aitor Sánchez, se ha adherido formalmente, a través de un escrito, a la petición del Consejo Escolar Municipal, remarcando que declarar el 16 de marzo como día no lectivo responde a una realidad plenamente consolidada en las ciudades falleras. Desde la JLF se subraya que el inicio oficial de las Fallas implica una intensa actividad infantil y juvenil en las comisiones, así como una compleja organización urbana que dificulta el normal desarrollo de la jornada lectiva. Asimismo, se pone en valor el precedente recientemente adoptado por la ciudad de Valencia, que ha declarado no lectivo el primer día de Fallas, lo que avala la viabilidad normativa y organizativa de esta solicitud para Torrent y refuerza la sensibilidad institucional hacia la cultura fallera como parte esencial del proceso educativo y social.

En este sentido, el presidente de la JLF ha señalado que “el 16 de marzo no es un día lectivo ordinario en una ciudad como Torrent, sino el arranque de una celebración que forma parte de nuestra identidad colectiva y en la que miles de niños y niñas participan activamente desde primera hora”. Sánchez ha añadido que “reconocer esta realidad en el calendario escolar es una forma de entender la educación desde una perspectiva más amplia, conectada con la cultura, la tradición y la vida social de nuestra ciudad”.

Con esta solicitud, el Consejo Escolar Municipal de Torrent espera que la Consellería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo autorice este cuarto día no lectivo – sumándolo a los ya aprobados – y permita así adaptar el calendario escolar a la realidad cultural y social del municipio, favoreciendo una educación integral que trascienda el ámbito del aula.