De presidente de NNGG en València a secretario en Albal

El Ayuntamiento de Albal estrena nuevo secretario general. Se trata de Roberto Calpe, un histórico del PP pese a su juventud que ha sido concejal en Foios y también presidente de Nuevas Generaciones de la provincia de València. Calpe se incorpora al consistorio que preside el también popular José Miguel Ferrís y tras la salida, el pasado mes de julio de 2025, de Antonio Montiel, quien desempeñó el cargo durante 20 años y al que se le ha concedido una comisión de servicios al Ayuntamiento de Manises. Montiel fue exsecretario general y exportavoz de Podem en las Corts durante el primer gobierno del Botànic.

Según una nota hecha pública por este ayuntamiento de l'Horta Sud, Calpe es secretario-Interventor y secretario de entrada por turno libre, ambas plazas en propiedad, y cuenta con una amplia experiencia en la administración local, en destinos como el Ayuntamiento de Benicarló y el Ayuntamiento de Algar de Palancia. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Calpe fue concejal del grupo municipal popular de Foios hasta julio de 2016 cuando dimitió tras serle concedida una beca Erasmus Plus en Inglaterra por un mínimo de dos años y haber optado por esta vía de formación.