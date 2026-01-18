Una obra musical para banda y orfeón para curar en colectivo la herida de la dana

No pudo ser en el auditorio, todavía dañado tras el paso de la riada, pero la suite "29 d'octubre" para banda y coro se estrenó en la iglesia de Massanassa el pasado domingo. Un templo abarrotado de vecinos, vecinas y músicos que intentaron no olvidar lo que ocurrió en la comarca el 29 de octubre de 2024. Memoria para honrar a quienes ya no están, para atravesar juntos todas las emociones y comenzar a sanar una herida.

"29 d'octubre" es una obra musical compuesta por Miquel Juan García, profesor del instituto durante 30 años, director del Orfeó Polifònic de Massanassa y también del del Micalet. Juan lleva toda su vida trabajando en este municipio de l'Horta Sud y tras la catástrofe pensó que tenía que componer algo, que la música conservara la memoria. "Quería hacer una pieza musical que explicará lo que pasó en el pueblo", explica.

Interpretación de "29 d'octubre" en la iglesia de Massanassa. / L-EMV

Seis movimientos; música, canto y narración

Basándose en las noticias diarias de lo que pasó, compuso una obra para banda, solistas, narrador y coro, que esta semana interpretaron en la 'zona cero' más de un centenar de personas. Se trata de una pieza de seis movimientos para banda, solista y orfeón que se interpretó por más de 140 músicos en la iglesia y que tiene, también, letra. En el estreno en l'Horta Sud participó el Centro Instructivo Musical (CIM) de Massanassa bajo la batuta de José Miguel Pérez Alemany; el orfeón de Massanassa y también el del Micalet.

Interpretación de la obra musical "29 d'octubre" en Massanassa. / L-EMV

Una parte de la letra de esta obra es del poeta de Barcelona Josep Fornés y parte de la narración la interpretó Inma Bellver. "Nos hizo llorar mientras la música sonaba", dice el autor de la pieza musical, que también cantó y acompañó a la banda y el coro al piano. "Toda la gente estaba compungida, recordando. Algunos tuvieron que salir de la emoción. Lloramos todos juntos", recuerda Juan García, que afirma que esta creación está hecha, también, para que actúe como una especie de terapia colectiva a través de la música, que saca unas emociones para las que a veces las palabras se quedan cortas.

La obra "29 d'octubre" quiere contar la cruda realidad, lo que de verdad pasó. "Els cotxes xiulaven; els gossos lladraven", dice parte de la letra, que también recuerda a los vecinos fallecidos. Los timbales como sinónimo de olas, la alarma del Es Alert con instrumentos de viento estridentes, las campanas de la Iglesia anunciando que algo gordo ocurría... todos los acontecimientos tienen un sonido que el público identificó y que trasladó a todos los presentes a un mismo momento de dolor compartido.

Miquel Juan ovacionado tras la interpretación de su pieza musical. / L-EMV

"La música te traslada a las emociones"

"La música tiene el componente de poder hacerte reír o llorar, un acorde triste transmite y mueve hacia una emoción", señala el compositor. "La gente lloraba en los momentos más crudos de la obra y se emocionaba en la última parte: la de la salida hacia la vida", apunta Juan García.

De los seis movimientos, el último es el de la esperanza, el de la reconstrucción. Ese último movimiento fue uno de los más emocionantes porque es el trabajo en el que la comunidad está ahora, al de reconstruirse física y emocionalmente. "Estoy orgulloso de lo que ha salido porque quería transmitir las emociones que todos hemos sentido". Ahora, Miquel Juan ha ofrecido la obra a otras bandas de la comarca de l'Horta Sud afectadas por la dana para que puedan interpretarlas en sus municipios para sus vecinos y vecinas.