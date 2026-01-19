Aldaia forma a 20 jóvenes en tareas de reconstrucción tras la dana

El Ayuntamiento de Aldaia inició el pasado mes de octubre de 2025 dos cursos del programa “Aldaia impulsa als jóvens” vinculados a la ayuda con la reconstrucción del municipio tras la tragedia de la dana sufrida en octubre de 2024.

Diez alumnos de menos de 30 años se forman en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería e instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.

Otra decena de participantes lo hacen en operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales y en actividades administrativas en la relación con el cliente.

Formación

La duración de la formación es de 12 meses, por lo que finalizará el octubre de 2026, y equivale a 1.920 horas de formación en alternancia con el trabajo. Se trata de una iniciativa de Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, donde todos los candidatos estaban inscritos al igual que en el programa de garantía juvenil.

Además de su ayuda al municipio con la reconstrucción, los cursos fomentan la interacción y el desarrollo profesional de los jóvenes, posibilitándoles acceder a un amplio catálogo de empleos al terminar su formación.