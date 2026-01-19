Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Albal guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario

El alcalde de Albal, José Miguel Ferris, junto a miembros del gobierno local y vecinos, participa en el acto de homenaje a las víctimas del trágico suceso ocurrido en Córdoba

Minuto de silencio en Albal por la tragedia ferroviaria de Adamuz.

Redacción Levante-EMV

Albal

ElAyuntamiento de Albal se ha sumado a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para expresar sus condolencias por las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido ayer en la localidad de Adamuz (Córdoba).

A las 12 del mediodía, a las puertas del consistorio, se ha guardado un respetuoso minuto de silencio en un acto al que han asistido el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, junto a miembros del equipo de gobierno, representantes del resto de corporaciones municipales y numerosos vecinos y vecinas del municipio.

Minuto de silencio.

Con este gesto, el Ayuntamiento ha querido mostrar su solidaridad con las familias de las personas fallecidas y trasladar su apoyo a todas las personas afectadas por este lamentable suceso.

