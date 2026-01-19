Burjassot exalta a sus falleras mayores

La Ciudad de los Silos celebró el sábado pasado al atardecer la solemne Exaltación de las Falleras Mayores. A las puertas del Centro Cultural Tívoli y acompañadas de los presidentes y las presidentas de sus 13 casales, las recibió el alcalde de Burjassot, Rafa García, junto con la concejala de Fallas, Estefanía Ballesteros, y la presidenta de la Federació de Falles local, María José Carretero, dando así, oficialmente, el pistoletazo de salida del presente ejercicio para el ocio, la cultura y la solidaridad.

Estas son las nuevas representantes de un municipio que vive intensamente las fiestas josefinas: Cristina Pérez y la ‘xiqueta’ Daniela Avilés, de la comisión Maestro Lope; Tamara Jiménez y Zoe Cabrera, de Cristóbal Sorní; Silvia Sanz y Blanca López, de Espartero; Marta Almenar y Noa Pecuán, de Fermín Galán; Paula Gramuntell y Daniella Lainez, de Llibertat; Lara Cuevas y Ainoa Carmona, de Domingo Orozco; Tania Vidal y Chloe Fernández, de María Ros; Ana María Navarro y Daniella Samblás, de Pi i Margall; Begoña Martínez y Arabia García, de Mendizábal; Ana María Cirpa y Ángela Megía, de Mariano Benlliure; Paula López-Tercero y Manuela Gómez, de Isaac Peral; Lucía Rodríguez y Violeta Núñez, de Lauri Volpi, y María Ángeles Hernández, de Plaça del Pouet.

Recorrido por la ciudad

Previamente a la ceremonia, las reinas de la fiesta recorrieron las calles de la ciudad en una marcha en la que no faltaron la traca ni el aplauso del vecindario. La Agrupación Musical Los Silos puso las partituras. Después, ya en el teatro del recinto municipal, en un acto que presentó Rosa Maria Ruiz, la mantenedora María Rosario Martí pronunció el panegírico de las falleras mayores.

Miembros de la Agrupación Musical Los Silos con una de las falleras mayores. / V. R. Sancho

Imposición de recompensas

A continuación, la Federació de Falles procedió a la imposición de recompensas a los componentes más destacados de las comisiones. Por su parte, el Ayuntamiento otorgó la Insignia de Plata de la Ciudad a personas y entidades significadas por su decidida implicación en el mundo fallero. Este año, la corporación municipal distinguió a Fernando Manjón, presidente de la Interagrupació de Falles de València, y, a título póstumo, a Salvador Asensi, “la voz del Himno de Burjassot”.

Como colofón del encuentro, la sala polivalente del Tívoli acogió la tradicional Cena de Gala de la Exaltación.