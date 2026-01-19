Burjassot guarda silencio en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario
Burjassot se solidariza con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, a través de un minuto de silencio y trasladando su pésame a las familias
Burjassot
El Ayuntamiento de Burjassot se ha sumado a la convocatoria realizada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) guardando un minuto de silencio, hoy lunes 19 de enero, a las 12.00 horas, en señal de duelo y homenaje a las víctimas del fatal accidente ferroviario ocurrido ayer domingo en Adamuz (Córdoba).
El consistorio traslada su pésame y apoyo a las familias de las 39 personas fallecidas y desea una pronta recuperación a las personas heridas.
