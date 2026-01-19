Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: Tragedia en AdamuzAccidente trenes CórdobaVíctimas Iryo - AlviaFichaje Valencia CFTiempo C. ValencianaTemperaturas ValenciaGanador La PrimitivaSan Vicente Mártir
instagramlinkedin

Burjassot guarda silencio en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario

Burjassot se solidariza con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, a través de un minuto de silencio y trasladando su pésame a las familias

Minuto silencio en Burjassot.

Minuto silencio en Burjassot. / A. B.

Redacción Levante-EMV

Burjassot

 

El Ayuntamiento de Burjassot se ha sumado a la convocatoria realizada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) guardando un minuto de silencio, hoy lunes 19 de enero, a las 12.00 horas, en señal de duelo y homenaje a las víctimas del fatal accidente ferroviario ocurrido ayer domingo en Adamuz (Córdoba).

Noticias relacionadas y más

El consistorio traslada su pésame y apoyo a las familias de las 39 personas fallecidas y desea una pronta recuperación a las personas heridas.

TEMAS

Tracking Pixel Contents