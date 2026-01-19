La Casa de Cultura de Puçol expone las obras de Inés Fuertes en "Pentimento"

La Casa de Cultura de Puçol ha inaugurado la exposición "Pentimento", una recopilación de las obras de Inés Fuertes. La artista ha participado en distintas ediciones del Certamen de Pintura Vila de Puçol y ha sido elegida finalista, entre otras, en la última edición. A partir de este encuentro, la Casa de Cultura ha organizado la muestra de los trabajos realizados sobre todo con papel, cuyo tratamiento da pie a unas obras donde lo que se ve es tan importante como lo que se oculta.

"Pentimento es una palabra italiana que se puede traducir como arrepentimiento y que, si observamos la obra con rayos X, podemos comprobar las distintas capas que hay bajo el trabajo que vemos, los distintos caminos que el artista ha probado antes de llegar al resultado final", explicaron durante la inauguración de la exposición. Con estas palabras, Inés Fuertes presentaba el viernes 16 de enero, en la Casa de Cultura de Puçol, una colección de piezas sorprendentes, que invitan al espectador a acercarse, a escudriñar entre los pliegues de papeles meticulosamente ordenados, para descubrir, en la mayoría de los casos, un cuadro distinto al que vemos desde la distancia.

Pentimento, exposición de Inés Fuertes. / L-EMV

«Inés Fuertes deconstruye el papel primero para darle forma a continuación», explica Cristina Chumillas en el catálogo de la exposición. «Cultiva la curiosidad en el espectador a través de percepciones táctiles, que buscan querer tocar y provocan la necesidad de observar la obra muy de cerca». Pentimento se puede visitar los días laborables, de 18 a 21 horas, en el Espai d’Art de la Casa de Cultura de Puçol, hasta el 15 de febrero.

El detalle, tan importante como los grandes rasgos

Esta colección en la que tan importante como el aspecto global de la sala es el detalle, el acercamiento a cada cuadro, cuenta además con una innovación en la carrera de Inés: en esta ocasión no solo trabaja cientos de fragmentos de papel sobre cada lienzo, sino que también incluye telas y, además, aparece el azul como un color dominante en algunos cuadros, dominados casi siempre por un blanco con multitud de matices.

«La verdad es que su trabajo siempre nos ha interesado al jurado del concurso de pintura», reconocía José María Esteve, el concejal de Cultura, en su discurso de inauguración de la exposición. «Ha participado en varias ediciones del Vila de Puçol, no ha ganado nunca, pero siempre está ahí, entre los finalistas. Eso nos animó a organizar una muestra amplia de su trabajo y aquí la tenemos. La verdad es que si observamos al numeroso público que ha asistido hoy, comprobamos que todos ven los cuadros de lejos y luego de cerca, una prueba del interés que despierta su técnica».

Exposición de Inés Fuertes en Puçol / L-EMV

Con este juego entre lo que vemos y lo que no vemos, en el que nada es lo que parece desde la distancia, en el que el relieve es parte fundamental de cada lienzo, «Inés Fuertes pretende dirigir la atención del espectador hacia el ámbito del detalle minucioso, hasta el punto de querer acariciar y tocar la obra, generando así una necesidad táctil», concluye Cristina Chumillas.