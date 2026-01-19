El Club Aderes Burjassot, protagonista en la primera jornada de la Copa Campeones

El Club Aderes Burjassot, representando al Valencia Basket, ha sido uno de los protagonistas de la primera jornada de la Copa Campeones, celebrada este fin de semana de mediados de enero en València. Se trata de una competición impulsada por la Fundación ACB y dirigida a deportistas con discapacidad intelectual, en la que el deporte se convierte en una herramienta de integración y en reflejo de los valores del baloncesto.

La jornada se ha desarrollado en las instalaciones de L’Alqueria del Basket, que acogieron desde primera hora de la mañana a los seis equipos participantes en esta primera parada del torneo. Junto al Club Aderes Burjassot, que en esta edición ha competido representando al Valencia Basket, han participado Addin Fundación CB Canarias, CB Gran Canaria Proyecto Suma, Atlas Lleida, MoraBanc Andorra Escaldes-Engordany y Club Joventut Badalona Fedamar.

Tras un intenso fin de semana de convivencia y competición, el Valencia Basket- Aderes cerró la jornada con una destacada actuación en el último encuentro del torneo, en el que se enfrentó al Club Joventut Badalona Fedamar, ambos conjuntos invictos hasta ese momento. El partido finalizó con una ajustada victoria por 25-28 para el equipo valenciano.

Más allá de los resultados deportivos, la Copa Campeones se caracteriza por ser una competición en la que todos ganan. El compañerismo, el esfuerzo compartido y la superación personal han sido los verdaderos protagonistas de una jornada de celebración para todos los equipos participantes.

Tras su estreno en València, la Copa Campeones continuará el próximo mes de marzo en Manresa y se cerrará en Bilbao en el mes de mayo.