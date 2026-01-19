El Club Aderes Burjassot, protagonista en la primera jornada de la Copa Campeones
En L’Alqueria del Basket se reunieron seis equipos, entre ellos el Valencia Basket-Aderes, para competir en la primera jornada de la Copa Campeones impulsada por la Fundación ACB
El Club Aderes Burjassot, representando al Valencia Basket, ha sido uno de los protagonistas de la primera jornada de la Copa Campeones, celebrada este fin de semana de mediados de enero en València. Se trata de una competición impulsada por la Fundación ACB y dirigida a deportistas con discapacidad intelectual, en la que el deporte se convierte en una herramienta de integración y en reflejo de los valores del baloncesto.
La jornada se ha desarrollado en las instalaciones de L’Alqueria del Basket, que acogieron desde primera hora de la mañana a los seis equipos participantes en esta primera parada del torneo. Junto al Club Aderes Burjassot, que en esta edición ha competido representando al Valencia Basket, han participado Addin Fundación CB Canarias, CB Gran Canaria Proyecto Suma, Atlas Lleida, MoraBanc Andorra Escaldes-Engordany y Club Joventut Badalona Fedamar.
Tras un intenso fin de semana de convivencia y competición, el Valencia Basket- Aderes cerró la jornada con una destacada actuación en el último encuentro del torneo, en el que se enfrentó al Club Joventut Badalona Fedamar, ambos conjuntos invictos hasta ese momento. El partido finalizó con una ajustada victoria por 25-28 para el equipo valenciano.
Más allá de los resultados deportivos, la Copa Campeones se caracteriza por ser una competición en la que todos ganan. El compañerismo, el esfuerzo compartido y la superación personal han sido los verdaderos protagonistas de una jornada de celebración para todos los equipos participantes.
Tras su estreno en València, la Copa Campeones continuará el próximo mes de marzo en Manresa y se cerrará en Bilbao en el mes de mayo.
- La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry
- Fallece Celia Domínguez, emprendedora de Xàtiva y símbolo de la lucha contra los tumores raros
- Alfonso Novo (gerente de FGV): 'Hay pueblos donde el metro pasa cada 40 minutos y el máximo deben ser 20
- La burbuja del alquiler ya expulsa a los universitarios de València: “Me planteo dejar la carrera”
- Frenan la instalación de una piscina 'turística' que pretendía sobrevolar una escoleta histórica en Patraix
- Lotería Primitiva: así es el exclusivo barrio de València donde se ha sellado el único boleto ganador
- Emergencias emite un aviso especial por temporal marítimo y lluvias partir del lunes
- El Pla de Quart, más de mil campos de fútbol y punto de partida de los parques inundables