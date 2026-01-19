La colla de dolçainers i percussió de Moncada llena la Beneficiència de música

La colla de dolçaines i percussió del Centre Artístic Musical de Moncada (CAMM) llenó el pasado sábado de música tradicional la sala Alfons el Magnànim de la Beneficiència de València. Lo hizo dentro del ciclo de conciertos "Llavors de la terra" que organiza la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana con el patrocinio de la Diputación de Valencia.

Este espacio pudo acoger un recorrido músico-temporal de cómo ha evolucionado la música para dolçaina, su entorno y el propio instrumento. Las obras de Joan Alamà, José Rafael Pascual-Vilaplana, Enric Montsant o Quique Ortín dieron el pie al viaje de las sonoridades que forman parte de la música tradicional.

Con el propósito de mostrar cómo las raíces musicales continúan vivas, creciendo, transformándose y dando lugar a nuevos brotes sonoros —adaptados a formaciones y ritmos inesperados—, las obras de Rafael Doménech y Àlex Velázquez fueron interpretadas con un cuidado y una notable calidad artística, despertando un entusiasmo palpable entre el público.

Para finalizar, sonaron las composiciones de Fco. Valor, Antonio de la Asunción y Xavier Richart, donde los instrumentos de viento metal aportaron una gran contundencia. La percusión, por su parte, jugó un papel fundamental en la construcción de una dinámica elaborada. Los percusionistas modelaron el pulso de las obras con sensibilidad y precisión, creando contrastes que enriquecieron la narrativa musical.

La colla de Moncada en el concierto del sábado. / L-EMV

En conjunto, el concierto dejó una impresión de solidez artística a la que se sumó la calidad sonora de las dolçainas, cuyo timbre aportó un color al conjunto, evocando con autenticidad la esencia de la música tradicional. La exaltación de las obras musicales, la contundencia de los vientos metal, la refinada dinámica de la percusión y el protagonismo de las dolçainas confluyeron en una experiencia sonora intensa y auténtica, que no solo honró la tradición, sino que la presentó con una vitalidad capaz de conmover y entusiasmar al público.

Esta colla es la primera agrupación de estas características del municipio de Moncada, un hecho que subraya su valor cultural y simbólico dentro de la vida musical local. Con este impulso, la Colla continuará trabajando con dedicación y compromiso para consolidar su identidad, poner en valor su labor y seguir contribuyendo al desarrollo y la difusión de la música tradicional.