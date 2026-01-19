Denuncian vertidos de aguas fecales en el barranc de la Font de la Canyada tras romperse una tubería

Podemos Paterna ha denunciado ante la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la existencia de un vertido continuado de aguas fecales en el barranco de La Font, en el barrio de La Canyada, una situación que se prolonga "desde hace varios meses" y que supone un "grave riesgo para la salud pública y el medio ambiente".

La formación ha decidido dar este paso tras las reiteradas quejas trasladadas por vecinos y vecinas de la zona y ante la "inacción de las administraciones competentes", pese a tratarse de un problema "conocido y perfectamente localizado". La rotura de una tubería de saneamiento está provocando el vertido constante de aguas residuales al barranco, sin que hasta la fecha se haya llevado a cabo una "intervención eficaz para su reparación".

Vertidos en el barranc de la Font de La Canyada. / L-EMV

Según denuncian los residentes, y tal como ha trasladado Podemos Paterna en su escrito a la CHJ, el vertido permanente genera malos olores intensos y persistentes, especialmente durante los meses de más calor, afectando de forma directa a la calidad de vida del vecindario y de las personas que transitan por la zona. Además, la presencia de aguas fecales al aire libre constituye un foco de proliferación de bacterias, insectos y otros patógenos, con el consiguiente riesgo de transmisión de enfermedades.

La situación resulta especialmente alarmante por la proximidad del vertido a una residencia de personas mayores, situada en la calle 535, un colectivo especialmente vulnerable desde el punto de vista sanitario. Asimismo, el vertido se produce a escasos metros del manantial de la Font del Gerro, ubicado en la calle Villa de Madrid del polígono industrial Fuente del Jarro, lo que incrementa el riesgo de contaminación de un recurso natural y agrava las posibles consecuencias ambientales.

Reparación de la tubería

Desde Podemos Paterna recuerdan que la reparación de la tubería dañada corresponde a la empresa mixta de aguas que gestiona la red de alcantarillado de Paterna, mientras que el barranco de La Font es competencia directa de la Confederación Hidrográfica del Júcar, al tratarse de un vertido en dominio público hidráulico. En este sentido, la denuncia presentada ante la CHJ tiene como objetivo forzar una actuación urgente, así como depurar responsabilidades por la falta de intervención prolongada. Además del riesgo sanitario, la formación señala el grave impacto ambiental que el vertido está causando en el barranco de La Font, un entorno natural "que debería estar protegido y que actualmente se encuentra degradado por la ausencia de control, mantenimiento y vigilancia".

Vertidos en el barranc de la Font de la Canyada, en Paterna. / L-EMV

Ante esta situación, Podemos Paterna exige una actuación inmediata y coordinada entre la CHJ, el Ayuntamiento de Paterna y la empresa responsable del saneamiento para reparar la tubería, eliminar de forma definitiva los vertidos y garantizar que no se repitan episodios similares. Asimismo, reclama inspecciones periódicas, control sanitario y un mantenimiento adecuado de las infraestructuras, para evitar que "problemas de esta gravedad se cronifiquen".

Desde la formación insisten en que "no se puede seguir tolerando una situación que pone en peligro la salud de las personas, especialmente de los colectivos más vulnerables, y advierten de que la pasividad administrativa ante un vertido de aguas fecales supone una clara dejación de funciones que debe corregirse de manera inmediata".