Aquí estará el nuevo circuito Pump Track en Torrent

El Ayuntamiento de Torrent instalará un nuevo circuito Pump Track en la calle Perelló, en el Polígono Industrial Mas del Jutge. Se trata de una actuación estratégica que permitirá transformar una parcela municipal de zona verde en un equipamiento deportivo moderno, inclusivo y seguro, dirigido especialmente a la infancia, la adolescencia y la juventud, pero abierto a usuarios de todas las edades.

Este nuevo circuito se enmarca en la estrategia municipal de recuperación, regeneración y mejora de espacios públicos tras la dana de octubre de 2024, apostando por infraestructuras que fomenten hábitos de vida saludables, el deporte al aire libre y la socialización en entornos urbanos accesibles y bien conectados.

Un proyecto para la recuperación social tras la dana

La actuación forma parte de las iniciativas y decisiones adoptadas por el ayuntamiento, en el marco de la subvención directa concedida por el Ministerio de Juventud e Infancia, destinada a entidades locales afectadas por la dana, con el objetivo de reconfigurar espacios libres y crear zonas de participación, ocio público y socialización para niños, niñas y jóvenes. En este contexto, el Pump Track de la calle Perelló se concibe como una infraestructura resiliente desde el punto de vista social, capaz de devolver a la ciudadanía espacios de encuentro activos y seguros tras los efectos del episodio climático extremo.

El circuito se implantará en una parcela de titularidad municipal, calificada como zona verde, situada en un entorno estratégico del Polígono Industrial Mas del Jutge, en la calle Perelló. El uso proyectado es plenamente compatible con el planeamiento urbanístico vigente, al tratarse de un equipamiento lúdico-deportivo integrado en una zona verde y alejado de áreas residenciales, lo que evita molestias al vecindario y favorece una utilización intensiva y ordenada del espacio.

Cabe señalar que, en una fase inicial, el ayuntamiento estudió la posibilidad de implantar este circuito Pump Track en un emplazamiento de titularidad municipal calificado como zona verde en el entorno de la carretera de Picanya, tal como contó este diario. No obstante, tras el análisis realizado por los servicios técnicos municipales, se concluyó que la parcela del carrer Perelló reunía mejores condiciones urbanísticas, funcionales y de integración en el entorno.

Mil metros cuadrados

El Pump Track ocupará una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados y estará diseñado para un uso lúdico y no competitivo, permitiendo la práctica deportiva con bicicletas, patinetes, skates y patines. El trazado del circuito incorpora distintos niveles de dificultad, lo que posibilita que usuarios con diferentes grados de destreza compartan la misma instalación, fomentando la convivencia y el aprendizaje progresivo.

El proyecto contempla un diseño técnico especializado, con curvas peraltadas, obstáculos adaptados, pavimento bituminoso continuo, drenaje adecuado y señalización específica, garantizando seguridad, durabilidad y calidad en el uso diario de la instalación.

El presupuesto base de licitación del proyecto asciende a 128.044,09 euros (IVA incluido). Esta inversión refuerza la apuesta del Ayuntamiento de Torrent por equipamientos públicos de proximidad, especialmente en zonas con carencia de infraestructuras deportivas al aire libre, contribuyendo a equilibrar territorialmente los servicios municipales y mejorar la calidad de vida en los barrios.