La hoguera de Sant Antoni Abat vuelve a congregar a cientos de vecinos en Torrent.

Torrent vivió en la noche del pasado viernes una de sus celebraciones más emblemáticas con la “cremà” de la tradicional hoguera en honor a San Antonio Abad, una cita muy arraigada en la ciudad que marca el inicio de los actos festivos dedicados al patrón de los animales.

El evento, organizado por los Festers de Sant Antoni Abat con la colaboración del Ayuntamiento de Torrent, tuvo lugar en el cruce de las calles Padre Méndez y Calvario y contó con la presencia de la alcaldesa, Amparo Folgado, junto a varios miembros del equipo de gobierno, el presidente de las fiestas, Rafael García, festeros y numerosos vecinos.

Como marca la tradición, los festeros repartieron mistela y rollets entre los asistentes. La alcaldesa de Torrent, junto al presidente de los festeros, fue la encargada de encender la mecha de la hoguera y dar inicio al lanzamiento de los fuegos artificiales. El dispositivo de seguridad y extinción contó con la colaboración de los voluntarios de Protección Civil, que velaron por el correcto desarrollo del acto.

Las celebraciones continuarán este sábado con la misa en honor a Sant Antoni Abat, que se celebrará a las 19:30 horas en la Parroquia de Nuestra Señora de Monte-Sión.

La bendición de las mascotas

El momento más esperado y multitudinario llegará el domingo 8 de febrero con la tradicional bendición de animales, una cita que cada año congrega a cientos de personas y mascotas en Torrent. La jornada comenzará a las 10:00 horas con un almuerzo popular en la avenida Padre Prudencio, en el que los festeros elaborarán cerca de 2.200 bocadillos de embutido, mientras que el Consell Agrari Municipal ofrecerá zumo de naranja torrentino recién exprimido.

La primera bendición de animales tendrá lugar en la puerta de la Parroquia de Monte-Sión y, posteriormente, a las 11:45 horas, se celebrará el desfile de caballos y carros por la calle Padre Méndez, donde se realizará una segunda bendición y la entrega de recordatorios.

Celebración en 320 poblaciones

San Antonio Abad, conocido popularmente como Sant Antoni del Porquet, es una de las festividades más extendidas de la Comunitat Valenciana, con celebraciones en alrededor de 320 municipios. En Torrent, esta tradición mantiene un fuerte carácter de barrio y se desarrolla principalmente en la calle Padre Méndez y en la parroquia de Monte-Sión, donde la procesión de animales y carruajes pone el broche final a la fiesta.

Aunque la festividad se celebra oficialmente el 17 de enero, el calendario de actos se adapta cada año mediante un sorteo entre municipios para facilitar la participación en distintas localidades.