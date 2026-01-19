L’Auditori de Torrent presenta su programación con José Sacristán, Ana Duato y Toni Acosta

Un total de 25 espectáculos conforman la oferta de música y artes escénicas de l’Auditori de Torrent para los primeros meses del año. Un amplio abanico de propuestas teatrales, conciertos, teatro, danza, ópera, magia…, que componen una programación variada y de calidad dirigida a públicos diversos.

En el apartado lírico, dos de los títulos más representados del repertorio: La Verbena de la Paloma de Tomás Bretón a cargo de la Compañía Mundo Lírico (7 de febrero) y La Bohème de G. Puccini, de la mano de Ópera 2001 (27 de marzo).

El gran José Sacristán inaugura el cartel de teatro con El hijo de la cómica (14 de febrero). Pastora Vega y Pablo Carbonell son los protagonistas de la comedia Género de dudas (1 de marzo). Todos los ángeles alzaron el vuelo (28 de marzo) es el último trabajo de La Zaranda, una de las compañías más emblemáticas del teatro español, con casi medio siglo de trayectoria.

Teatro

En abril se podrá ver en escena a Ana Duato, protagonista de La Música de Marguerite Duras (19 de abril), y a Toni Acosta encarnando a Una madre de película (24 de abril). Carles Sans vendrá a despedirse de los escenarios con su último espectáculo ¡Por fin me voy! (2 de mayo).

La temporada de teatro se cierra con una propuesta íntima y brutalmente honesta, protagonizada por Félix Gómez y Noemí Ruiz, Si alguna vez hubo un nosotros (6 de junio). Dos compañías valencianas con sólidas carreras completan la oferta de teatro para estos meses: Albena Teatre con Regala’m esta nit (27 de febrero) y L’Horta Teatre con Postals (16 de mayo). Y para los más peques, Garfio y la Isla del Tesoro (22 de marzo) una propuesta de teatro musical de Olympia Metropolitana.

Danza

La danza también tiene su hueco en la programación de estos meses, que acoge a la compañía Alicia Soto Hojarasca con su espectáculo Paisajes Humanos (7 de marzo), que conmemora los 30 años de la compañía.

Una de las citas más consolidadas en el Auditori de Torrent durante el primer trimestre del año es el Festival Brassurround Torrent (del 20 al 22 de febrero), organizado por el prestigioso quinteto de metales Spanish Brass, que este año actuará en el concierto inaugural junto al Cor de la Generalitat Valenciana. También podremos disfrutar de la maestría de Chano Gil, Simeón Galduf, José Luis Sogorb y József Bazsinka en el Concierto de Solistas, y de un divertido concierto de clausura con la banda femenina Balkan Paradise Orchestra.

Música antigua y barroca

También en estos meses se celebra el Ciclo de Música Antigua y Barroca, que este año contará con las actuaciones de Mara Aranda con el programa de música sefardí Geografías de la Diáspora (8 de marzo), Camerata Lírica con el Stabat Mater de L. Boccherini (29 de marzo) y Capella de Ministrers con su propuesta sobre el nacimiento de la ópera Arie e Lamenti (26 de abril).

En el apartado sinfónico, tendremos ocasión de escuchar uno de los grandes títulos del repertorio clásico, La Tercera de Mahler (28 de febrero), una sinfonía coral que llegará a nuestro escenario de la mano de la Orquesta Sinfónica ESMAR, Pequeños Cantores de Valencia, Cor de Dones A cau d’orella, y la mezzosoprano Lorena Valero, bajo la dirección de Pascual Cabanes.

El tango

Completan el apartado musical el espectáculo GlamourTango. El tango con piel de mujer (11 de abril), la actuación del grupo Novembre Elèctric presentando su último trabajo Tarongers: Deu anys en un dia ( 25 de abril) y 4POP.es, un espectáculo del Cuarteto de Cuerda Valencia con versiones de los mayores éxitos del pop-rock español (22 de mayo).

La parte más lúdica y divertida de la oferta cultural de l’Auditori de Torrent llega de la mano de Goyo Jiménez y su monólogo America Forever: The Final Refrito (6 de abril) y del Mago Orbit y su último espectáculo de magia estilo Las Vegas, Acero 2.0 (18 de abril).

La entradas están a la venta en www.auditoritorrent.com y en las taquillas de l’Auditori (jueves de 17 a 20 h, viernes de 11 a 13 h y desde 2 horas antes del comienzo de cada espectáculo).