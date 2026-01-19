L'Horta Sud pide al Consell dos ciclos formativos de Emergencias y Seguridad

La Mancomunitat de l’Horta Sud y Florida Grup Educatiu se han aliado de nuevo para reforzar la oferta formativa de la comarca, en este caso en las especialidades de Emergencias y Seguridad. Ambas instituciones han acordado formalizar una petición a la Conselleria de Educación de sendos ciclos formativos de grado medio en estas materias.

Así se ha decidido en la reunión mantenida por ambas partes este lunes, 19 de enero de 2026, en las instalaciones del centro docente, que han liderado el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes (PSPV), y la directora de Florida Grup Educatiu, Mercedes Herrero.

Al encuentro también han asistido el responsable de Formación Profesional de Florida, José Luis Peiró, la vicepresidenta de la Mancomunitat y alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent (PSPV), el alcalde de Massanassa y diputado provincial de Educación, Paco Comes (PP), y la portavoz de Compromís en la Mancomunitat y concejala de Paiporta, Marian Val, además de los jefes de Policía Local Pedro Ortega (Silla), Francisco Esteve (Sedaví) y David Lerma (Aldaia).

"Todos los protocolos eran insuficientes"

"La dana nos ha demostrado que todos los protocolos que teníamos en los municipios eran insuficientes. Tenemos que actualizarlos, pero también tenemos que formarnos mejor y formar a personas en estas especialidades", ha expresado el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes. “Florida mantiene la vocación con la que se creó, la de proporcionar la formación especializada que necesita la comarca. La Mancomunitat nos trasladó esta necesidad hace unos meses y hemos estado trabajando en ella”, ha añadido la directora de Florida, Mercedes Herrero.

El proyecto de impulsar la formación específica en Emergencias se remonta a hace más de seis meses, a raíz de un acto celebrado en Florida con diferentes agentes sociales, que convocó el entonces comisionado del Gobierno para la reconstrucción, José María Ángel. El centro docente ha trabajo en el proyecto que próximamente se presentará a la Conselleria de Educación.

En concreto, se pedirá que se autorice a Florida Grup Educatiu dos nuevos ciclos formativos de grado medio, uno de Emergencias y otro de Seguridad. La solicitud contará con el aval de la Mancomunitat de l’Horta Sud, que también gestionará los espacios en los que se realizarán prácticas y simulacros, como es preceptivo en este tipo de oferta formativa.

Poca oferta actual y ninguna en la comarca

Como ha explicado el responsable de FP de Florida, José Luis Peiró, hasta la fecha y desde su creación, existen tres centros donde está implantado el grado medio de Emergencias, con una matrícula de 362 personas. Respecto a Seguridad, solo hay un instituto que imparte actualmente el primer curso con un alumnado de 30 personas. En ninguno de los dos casos los centros están en l’Horta Sud.

Durante la reunión, Lorena Silvent ha recordado que estos ciclos son necesarios pero también "una salida laboral" para lo que ha apuntado la posibilidad de que los consistorios se planteen el compromiso de contratar al alumnado cuando obtenga la titulación "porque en el futuro necesitaremos estas figuras en los ayuntamientos y tienen que ir creándose estas plazas".

Por su parte, Marian Val ha recordado que "las inundaciones como las que ha sufrido l’Horta Sud son solo una de las emergencias a las que nos podemos enfrentar", además de ofrecer la nueva Oficina de Emergencias de Paiporta como espacio de prácticas.

Finalmente, Paco Comes ha recordado que, tras la dana, "tenemos que ir de la mano los ayuntamientos con la ciudadanía y los diferentes agentes sociales" porque "l’Horta Sud es un lugar maravilloso para vivir pero hemos de prepararnos".

Formación complementaria

En la reunión, se ha acordado también que Florida preparará formación no reglada de pequeño formato en Emergencias tanto para la ciudadanía como para colectivos como Protección Civil o Cruz Roja, que podrían comenzar a impartirse en el segundos semestre del año.