L'Horta se suma al duelo por los fallecidos en el accidente ferroviario de Córdoba

Paterna, Burjassot y Albal se suman al duelo por la muerte de al menos 39 personas en el choque frontal de dos trenes de alta velocidad este domingo

Minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Paterna este lunes

Minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Paterna este lunes / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Paterna

Varios municipios de l'Horta y Valencia están saliendo a la calle para realizar un minuto de silencio en recuerdo de las al menos 39 víctimas mortales del accidente ferroviario que descarriló dos convoyes el domingo por la tarde a la altura de Adamuz, en Córdoba.

Burjassot y Albal han salido a la calle e igualmente lo ha hecho la corporación municipal de Paterna, para solidarizarse con los heridos y con las familias de las personas fallecidas.

Los municipios valencianos se suman así al dolor que ha dejado este siniestro, del que todavía no se han esclarecido las causas, pero que ha sido mortal para decenas de personas y lesivo para cientos de ellas.

