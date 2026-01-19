Manises abre cinco expedientes sancionadores por vertidos ilegales de residuos

El Ayuntamiento de Manises, concretamente la Unidad de Emergencia del Medio Ambiente y Drones (UEMAD), ha abierto diversos expedientes sancionadores a varios responsables, por presuntas infracciones graves por vertidos de residuos sólidos ilegales en el término municipal de Manises.

El alcalde de Manises y responsable de Seguridad Ciudadana, Javier Mansilla, ha señalado que “la detección de estos vertidos ilegales demuestra que no podemos bajar la guardia en la protección de nuestro entorno natural. Desde el Ayuntamiento vamos a actuar con firmeza contra cualquier conducta que atente contra el medio ambiente y la salud pública”. “Hay que destacar la labor de la Policía Local y de la Unidad de Emergencia del Medio Ambiente y Drones, cuya intervención ha sido clave para localizar los vertidos e identificar a los responsables”, ha añadido.

Las inspecciones de la UEMAD han detectado tres acumulaciones diferenciadas de residuos concretamente en la partida del barranco Hondo, consistentes en materiales procedentes de una empresa de muebles e interiorismo, altamente contaminantes y muy voluminosos.

"Estos residuos producen un grave impacto ambiental, afectando a la zona arbolada del cauce del río, impidiendo la canalización de la recogida de aguas pluviales, y a un camino transitado frecuentemente por ciclistas y peatones", explican desde el ayuntamiento.

Vertidos ilegales en Manises. / A. M.

La investigación ha dado como resultado la identificación de la persona responsable y la propuesta de incoación de expediente sancionador y comunicación a los organismos competentes de acuerdo con la normativa ambiental vigente.

Otros vertidos

Por otro lado, se ha localizado otro vertido en la Vereda del Mas de Febo, en un solar cercano a la Masía de San Juan, donde se han detectado residuos sólidos de mobiliario, ropa y diversos enseres domésticos, con señales de haber sido quemados. Los mismos vertidos se han localizado también en la Vereda de les Simetes. En esta ocasión, la investigación también logró la identificación de la persona responsable y la apertura del correspondiente expediente sancionador.

Por último, los trabajos de la Unidad de Emergencia del Medio Ambiente y Drones también localizaron otro vertido, de escombro de obra, en dos parcelas por la Calle Vereda de les Simetes y en el cruce con el Camino de Ángel Nadal. A pocos metros, se encontraron otros residuos sólidos , consistentes también en sacos con escombro de obra. Por el momento, se desconoce el autor o autores de este delito, por lo que la UEMAD intensificará la vigilancia por la zona, con el objetivo de prevenir este tipo de vertidos de residuos e identificar a los autores.

La Policía Local recuerda que "cometer infracciones de este tipo comporta sanciones económicas significativas, clasificándolas como infracciones graves o muy graves, con multas que pueden alcanzar los 200.000 euros por vertidos continuados, afectando tanto a empresas como a particulares".