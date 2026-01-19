Paterna celebra un Sant Antoni multitudinario con la bendición de mascotas
La Ciutat del Foc volvió a protagonizar su pasión por el fuego con la realización de un correfoc a cargo de la Federación Interpenyes, que culminó con la tradicional cremà de la Hoguera en la Plaza del Pueblo junto al reparto de 1.500 bocadillos de embutido entre los paterneros y paterneras
Paterna, AnimalFriendly y Ciutat del Foc, vivió este fin de semana una intensa jornada festiva con motivo de la celebración de Sant Antoni, reafirmando su compromiso con el bienestar animal y su pasión por la pólvora.
La Plaza del Pueblo acogió el pasado sábado la bendición de animales en honor a San Antonio Abad, un acto que congregó a numerosas familias paterneras que desearon a sus mascotas.
Perros del refugio abrieron el desfile
Entre los protagonistas de la jornada destacaron 'Denji' y 'Sabana', perros del Refugio Municipal de Animales quienes abrieron el desfile durante la bendición, además de otros animales domésticos como gatos, aves, hámster y alguna cacatúa, etc.
El acto, organizado por la Parroquia con la colaboración del Ayuntamiento de Paterna, contó con la asistencia del alcalde, Juan Antonio Sagredo, quien no quiso perderse esta festividad tan arraigada en la Villa, acompañado de la concejala de Bienestar animal así como de diversos miembros del equipo de gobierno y Corporación Municipal.
Panecillos bendecidos
Durante el encuentro, se entregaron panecillos bendecidos y medio millar de bolsas con material para las mascotas que como novedad este año se ofrecieron mantitas corporativas con las caras de los animales del Refugio para su adopción, botellitas para la limpieza de la vía pública entre otros.
Por su parte, la concejala de Bienestar Animal, Johana Gómez, agradeció y puso en valor “la implicación de la ciudadanía en una celebración que fomenta el respeto y la tenencia responsable de animales”, al mismo tiempo que animó “a la población a seguir acogiendo y adoptando animales del Refugio a aquellos que deseen compartir el amor y seguir sumando mascotas como un miembro más en nuestras familias”.
Correfoc de Interpenyes
Esta programación festiva continuó por la tarde con uno de los momentos más esperados: el correfoc organizado por la Federación Interpenyes que tiñó de fuego la calle Mayor para clausurar este espectáculo pirotécnico en la Plaza del Pueblo, donde a continuación tuvo lugar la tradicional cremà de la hoguera.
1.500 bocadillos
La jornada concluyó con un ambiente de convivencia y festivo con el reparto de unos 1.500 bocadillos entre los vecinos y vecinas, poniendo el broche final a una celebración que, un año más, volvió a llenar Paterna de tradición, fuego y amor por los animales.
