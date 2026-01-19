La reconstrucción de l'Almassereta en Picanya: Un parque inundable y casas por encima de los dos metros

El Ayuntamiento de Picanya modificará el Plan General de Ordenación Urbana del municipio para reconstruir las calles más afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 desde una perspectiva de la prevención de cara a posibles futuros riesgos. Así, en el pleno del próximo jueves se abordará la propuesta para la calle Almassereta, a la orilla del barranco del Poyo y cuyas viviendas quedaron totalmente asoladas. La situación de las familias que sufrieron las inundaciones de hace más de un año en primera persona ha ido cambiando con los meses, pero siempre con la duda de qué pasará con sus casas.

El documento que se llevará a pleno, que luego estará en exposición pública 45 días para presentar alegaciones, tal como recuerda Compromís per Picanya, detalla el proyecto que se plantea para esta vía, que consistiría en trasladar las viviendas a una zona un poco más alejada del barranco, más alta, para transformar el espacio donde se ubican ahora en una infraestructura de prevención. Concretamente, en un parque inundable.

Tres metros por encima del barranco

Junto al barranco se instalaría una zona verde inundable y las casas se trasladarían a un suelo actualmente industrial a treinta metros de distancia, con fachada a las calles Pintor Sorolla y Azorían. Así, se pretende mejorar la seguridad, pues esta ubicación tiene una cota de entre dos y tres metros por encima de la calle Almassereta, lo que reduciría el riesgo de cara a futuras inundaciones. El plan prevé la expropiación y recalificación del suelo industrial a residencial.

Simulación de cómo quedaría el ramo de l'Almassereta en Picanya. / L-EMV

El espacio que ahora ocupan las viviendas (la mayoría devastadas) en Almassereta se convertirá en una zona verde inundable. Esta zona funcionará como una ampliación de la sección del cauce del también conocido como Barranc de Xiva (en unos 30 metros de anchura media), lo que permitiría reducir los niveles de inundación en más de dos metros ante avenidas importantes. Por último, la propuesta que se llevará al pleno contempla que los propietarios afectados puedan adquirir suelo y construir sus nuevas casas en este espacio libre de inundaciones con permutas o compraventas.

Sobre la propuesta, Compromís matiza que con este documento no es una aprobación definitiva ni resuelve el acceso del vecindario a futuras viviendas ni el proyecto del parque inundable. Se trata de un trámite estrictamente urbanístico y previo, necesario para que, en una fase posterior, puedan desarrollarse proyectos concretos tanto de vivienda como de espacio verde con función hidráulica.

Compromís advierte de que es un trámite urbanístico

Como señalan desde Compromís, en este momento no se está aprobando el acceso del vecindario a las futuras viviendas, ni el régimen de propiedad o alquiler, ni precios, ni condiciones económicas, ni plazos. Tampoco se está aprobando ningún proyecto ejecutivo del parque o zona verde inundable ni ninguna adjudicación concreta. Todas estas decisiones quedan fuera del alcance del trámite actual y deberán definirse más adelante mediante otros instrumentos urbanísticos y decisiones políticas específicas.

Su portavoz, Guillem Gil destaca que "es momento de ofrecer certezas al vecindario, este jueves no vamos a aprobar que pasado mañana las familias van a tener un hogar y un parque inundable enfrente de sus casas". "Hay que garantizar la financiación para ser realistas con el período de ejecución del futuro proyecto", señalan.

La calle Almassereta de Picanya fue una de las más afectadas por la dana / Germán Caballero

Lo que sí hace esta modificación del planeamiento, explican desde Compromís es adaptar el PGOU a la realidad del riesgo de inundación puesta de manifiesto por la dana, eliminando el uso residencial de la calle Almassereta y abriendo la posibilidad de que, en el futuro, puedan impulsarse tanto un proyecto de parque inundable como un posible proceso de reubicación de viviendas en un ámbito próximo. Sin este paso previo, ninguno de estos proyectos podría ni siquiera iniciarse.

Desde Compromís Picanya se recuerda que "el debate clave sobre cómo, cuándo y en qué condiciones podrán acceder las familias afectadas a una nueva vivienda todavía no está abierto, y que este trámite es precisamente el que permite que, en fases posteriores, ese debate pueda desarrollarse con garantías jurídicas, transparencia y participación vecinal".