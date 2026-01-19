Torrent celebra el día europeo de la mediación

El Ayuntamiento de Torrent celebrará el próximo miércoles 21 de enero el Día Europeo de la Mediación, una jornada de carácter institucional y divulgativo que situará a la ciudad como referente en el impulso de la mediación como vía eficaz para la resolución pacífica de conflictos y la mejora de la convivencia social.

La apertura del acto tendrá lugar a las 18:00 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Torrent y correrá a cargo de la concejala de Administración, Personal, Patrimonio, Desarrollo Económico, Información y Mujer, Amparo Chust, junto a la filósofa y escritora Rosa María Rodríguez Magda, doctora en Filosofía y exdirectora de la Fundación Valencia III Milenio–UNESCO.

A las 18:20 horas, el programa continuará con la presentación de la ‘Guía de la Mediación Ciudadana’, a cargo de Rafael Monzó, presidente de la Asociación Valencia/Mediterráneo para la UNESCO, una herramienta orientada a acercar la mediación a la ciudadanía como vía de diálogo, entendimiento y resolución pacífica de conflictos en el ámbito comunitario.

Asamblea de representantes interculturales. / L-EMV

A las 18:40 horas tendrá lugar la mesa de debate titulada ‘La Mediación, camino hacia la Paz’, moderada por Pascual Casañ Muñoz, vicepresidente de la Asociación Valencia Mediterráneo para la UNESCO. En este espacio de análisis plural participarán Juan Manuel Vera, profesor y director del Laboratorio de Valores, con una intervención centrada en ‘Educación y Mediación’; Ihab Fahmy, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de la Comunitat Valenciana y coordinador de Educación de la Comisión Islámica de España, que abordará la ‘Mediación Intercultural’; José Carlos de Bartolomé Cenzano, profesor titular de Derecho Constitucional y de Ciencia Política en la Universitat de València, que analizará ‘La mediación internacional, una herramienta geoestratégica necesaria’; y Rosa Ortí Mateu, Hija Predilecta de Torrent y Carmelita de la Caridad-Vedruna, que reflexionará sobre ‘La Mediación como esperanza” desde una perspectiva humana y social.

Primera asamblea intercultural en Torrent / L-EMV

Entre las intervenciones destaca, a las 19:40 horas, la del inspector de la Policía Local de Torrent, Venancio Aviñó, responsable de la Unidad de Mediación y Enlace Comunitario, quien expondrá el papel de ‘El interlocutor Policial de las multiculturas’ una figura como instrumento de proximidad, de confianza entre la institución policial y la ciudadanía y de prevención de conflictos en contextos de diversidad cultural.

La jornada concluirá a las 20:00 horas con la proyección del ‘Premio Internacional Lysistrata de Mediación’, incluyendo los vídeos de Federico Mayor Zaragoza, de la Fundación Cultura de Paz, y de la III Edición celebrada en Valencia en 2019, y estará conducida por Carmen Laínez, directora del programa “Cruce de Caminos” de la Universitat Politècnica de València, consolidando un formato participativo y abierto a la ciudadanía

Primera asamblea de portavoces interculturales

De forma complementaria a esta apuesta institucional, el pasado miércoles en la Casa de la Dona, el Ayuntamiento de Torrent celebró la 1ª Asamblea General de Portavoces Interculturales, un encuentro pionero que reunió a representantes de un gran número de comunidades culturales residentes en la ciudad con el objetivo de fortalecer los canales de diálogo, participación y cooperación comunitaria.

Esta primera asamblea se enmarca en la creación del nuevo departamento policial de diversidad cultural, impulsado desde la Policía Local de Torrent, y supone un paso decisivo en la consolidación de un modelo de convivencia basado en la multiculturalidad, el diálogo interreligioso y la inclusión social. Durante el encuentro se revisaron los avances realizados, se compartieron propuestas y se sentaron las bases para la constitución de un comité de coordinación que permitirá estructurar futuras acciones conjuntas.