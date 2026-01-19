Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La triunfita Lucía Casani vuelve a casa

La cantante recién salida de Operación Triunfo (OT) acude a la previa de un partido del Paterna Club de Fútbol, del que su abuelo fue capitán

Lucía Casani con el alcalde de Paterna y el representante del Paterna CF.

Lucía Casani con el alcalde de Paterna y el representante del Paterna CF. / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Paterna

La vida después de Operación Triunfo (OT) está en los pueblos natales de los concursantes. Lucía Casani ha vuelto a Paterna, su ciudad y lo ha hecho por todo lo grande, en la previa de un partido del Paterna Club de Fútbol, entidad de la que su abuelo fue capitán. La joven estuvo acompañada por el alcalde, Juan Antonio Sagredo y por su familia y deleitó a las gradas con su primer single después del reality musical, "Para mí".

La joven inauguró una jornada de domingo de partido, con el saque de honor previo al juego contra el C.D. Benicarló, que resultó en victoria para el equipo local. Casani también estuvo arropada de sus fans y de los representantes deportivos del fútbol municipal y de representantes locales.

