El accidente de tren que también dejó decenas de muertos a las puertas de València

El accidente de trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, este domingo por la tarde que dejó 40 muertos hace recordar, inevitablemente, otros siniestros que sesgaron la vida de decenas de personas de l'Horta en su historia reciente. El 24 de septiembre de 1980 queda en la memoria de la ciudadanía de la comarca de l'Horta Sud por ser el día en el que un tren que venía de Madrid arrolló a un autobús de línea lleno de gente que volvía de trabajar en Xirivella y dejo 27 muertos y medio centenar de heridos.

Fue un convoy que también circulaba por el exterior y que arrolló a un autocar que transportaba a cerca de 70 trabajadores de l'Horta Sud desde València dirección Torrent, que cruzó el paso a nivel con las barreras levantadas, cuando todavía funcionaban de manera manual. Era un 24 de septiembre cuando un autobús que hacía el recorrido entre Valencia y Torrent fue arrollado en Xirivella por un tren procedente de Madrid. Las barreras estaban levantadas y el autobus cruzó. Eran las 18.30 horas.

El autobús de la empresa Vasa transportaba a más de 70 personas a su paso por Xirivella, puesto que había coincidido con la salida del trabajo del personal de la empresa Feycu, que utilizaba este transporte para volver a Alaquàs, Torrent o Aldaia. Decenas de pasajeros viajaban incluso de pie. En la intersección de la carretera con las vías del tren, el autocar encontró las barreras del paso a nivel levantadas y cruzó. El autobús quedó convertido en un auténtico amasijo de hierro. Los gritos de los heridos se entremezclaron con los del guardabarreras, que pareció enloquecer, según recogen diferentes crónicas de la época. El fatídico paso a nivel era uno de los pocos que todavía se accionaba de manera manual.

La misa funeral se realizó al aire libre en la plaza Obispo Benlloch de Torrent, pues muchas de las víctimas eran de la ciudad de l'Horta Sud y estuvo oficiada por el Arzobispo de Valencia, José María Roca Cabanellas, quien lideró la eucaristía junto a 24 sacerdotes y frente a los féretros, arropados por unas 50.000 personas. Una semana después, el lugar del accidente fue escenario de una manifestación espontánea que acabó con una carga de los "grises". El 15 de octubre, unas 8.000 personas, incluidos casi todos los alcaldes de la comarca, se manifestaron de nuevo de manera pacífica y pidieron la supresión de los pasos a nivel. Iniciaron la marcha en las diferentes localidades golpeadas por la fatalidad y se reunieron en las vías del tren para recordar a las víctimas.

La de Xirivella fue una de las grandes tragedias en la historia del transporte público valenciano junto al suceso más reciente e igualmente trágico, el del accidente de la línea 1 de Metrovlaencia el 3 de julio de 2026, un fatídico accidente que dejó 43 muertos y 47 heridos a la altura de la estación de metro de Jesús.