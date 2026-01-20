Almàssera actualiza su plan de emergencias tras casi treinta años sin revisión

El Ayuntamiento de Almàssera ha culminado con éxito la actualización de su Plan de Emergencia Municipal, un instrumento esencial para la protección de la ciudadanía y la gestión de riesgos ante catástrofes naturales, que no se revisaba desde 1996. El proceso de renovación ha sido exhaustivo y responde al compromiso del equipo de gobierno municipal con la seguridad ciudadana y la adaptación a la normativa actual en materia de protección civil.

La actualización ha recibido un paso fundamental de validación tras ser homologada por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias en la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana, celebrada el 8 de enero de 2026. Este reconocimiento pone de manifiesto que los nuevos planes cumplen con los requisitos técnicos y normativos exigidos por la administración autonómica, reforzando así la capacidad de respuesta ante emergencias en el municipio.

Plan Territorial Municipal de Emergencias de Almàssera. / A. A.

El alcalde de Almàssera Emilio J. Belencoso ha afirmado que: "después de más de 30 años con un plan de emergencias caducado, hemos conseguido actualizarlo tras un largo y exigente proceso administrativo y técnico. Además, hemos tramitado el plan sísmico, que es obligatorio para Almàssera y que tampoco lo teníamos. Esta actualización supone un avance fundamental para la seguridad de nuestros vecinos y vecinas".

Revisión de riesgos ambientales

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias es el organismo autonómico competente en materia de emergencias y protección civil, encargado de coordinar y homologar los planes municipales que garantizan una respuesta eficaz ante riesgos como inundaciones, incendios forestales, eventos sísmicos, entre otros.

El Plan de Emergencia Municipal incluye una revisión integral de los riesgos presentes en el municipio, mapas de peligrosidad, protocolos de actuación ante distintos escenarios, vías de evacuación, recursos disponibles y procedimientos de coordinación con los cuerpos de seguridad y de emergencia autonómicos y locales.