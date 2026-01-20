Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: Tragedia en AdamuzAccidente trenes CórdobaVíctimas Iryo - AlviaCaseta municipal AdamuzERTE FordMarejada ciclónicaTiempo C. ValencianaTemperaturas ValenciaGanador La PrimitivaSan Vicente Mártir
instagramlinkedin

Almàssera actualiza su plan de emergencias tras casi treinta años sin revisión

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ha homologado el Plan de Emergencia Municipal del municipio, que garantiza una respuesta eficaz ante riesgos como inundaciones e incendios

Actuación de Bomberos en un incendio en una vivienda de Almàssera.

Actuación de Bomberos en un incendio en una vivienda de Almàssera. / Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

Redacción Levante-EMV

Almàssera

El Ayuntamiento de Almàssera ha culminado con éxito la actualización de su Plan de Emergencia Municipal, un instrumento esencial para la protección de la ciudadanía y la gestión de riesgos ante catástrofes naturales, que no se revisaba desde 1996. El proceso de renovación ha sido exhaustivo y responde al compromiso del equipo de gobierno municipal con la seguridad ciudadana y la adaptación a la normativa actual en materia de protección civil.

La actualización ha recibido un paso fundamental de validación tras ser homologada por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias en la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana, celebrada el 8 de enero de 2026. Este reconocimiento pone de manifiesto que los nuevos planes cumplen con los requisitos técnicos y normativos exigidos por la administración autonómica, reforzando así la capacidad de respuesta ante emergencias en el municipio.

Plan Territorial Municipal de Emergencias de Almàssera.

Plan Territorial Municipal de Emergencias de Almàssera. / A. A.

El alcalde de Almàssera Emilio J. Belencoso ha afirmado que: "después de más de 30 años con un plan de emergencias caducado, hemos conseguido actualizarlo tras un largo y exigente proceso administrativo y técnico. Además, hemos tramitado el plan sísmico, que es obligatorio para Almàssera y que tampoco lo teníamos. Esta actualización supone un avance fundamental para la seguridad de nuestros vecinos y vecinas".

Revisión de riesgos ambientales

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias es el organismo autonómico competente en materia de emergencias y protección civil, encargado de coordinar y homologar los planes municipales que garantizan una respuesta eficaz ante riesgos como inundaciones, incendios forestales, eventos sísmicos, entre otros.

El Plan de Emergencia Municipal incluye una revisión integral de los riesgos presentes en el municipio, mapas de peligrosidad, protocolos de actuación ante distintos escenarios, vías de evacuación, recursos disponibles y procedimientos de coordinación con los cuerpos de seguridad y de emergencia autonómicos y locales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los trabajadores de Ford tendrán que devolver hasta en cuatro nóminas lo cobrado dos veces por el ERTE
  2. La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry
  3. Una valenciana de 85 años, entre los desaparecidos del Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba)
  4. Dos valencianas, entre los desaparecidos del Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba)
  5. La Generalitat incorpora el azul 'senyera' a su logo frente al rojo corporativo de 1984
  6. Lotería Primitiva: así es el exclusivo barrio de València donde se ha sellado el único boleto ganador
  7. Los tres móviles del asesor de Mazón: uno reseteado, otro perdido y el tercero sin los datos clave de la dana
  8. El Consell hubiera tenido superávit 11 de los últimos 14 años con el modelo que ahora rechaza el PP

El sindicato de maquinistas detectó vibraciones en la vía, pero sin efectos en la seguridad

El sindicato de maquinistas detectó vibraciones en la vía, pero sin efectos en la seguridad

El nuevo Pont de l’Omet de Picassent abrirá a mitad de febrero

El nuevo Pont de l’Omet de Picassent abrirá a mitad de febrero

Manuel Naharro, del PP, elegido nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura en segunda votación

Manuel Naharro, del PP, elegido nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura en segunda votación

Jóvenes compañías valencianas protagonizan la segunda edición de la Muestra de Teatro Emergente de La Rambleta

Jóvenes compañías valencianas protagonizan la segunda edición de la Muestra de Teatro Emergente de La Rambleta

Tres nous carrers i places per a tres il·lustres de València

Tres nous carrers i places per a tres il·lustres de València

Compromís pide la dimisión del concejal de Movilidad "por hundir la EMT" y una auditoría de la empresa municipal

Compromís pide la dimisión del concejal de Movilidad "por hundir la EMT" y una auditoría de la empresa municipal

La borrasca Harry golpea la playa de la Goleta en Tavernes de la Valldigna

El temporal se traga tramos de playa en el litoral sur de Cullera

El temporal se traga tramos de playa en el litoral sur de Cullera
Tracking Pixel Contents