Burjassot se suma a la celebración del Día Europeo de la Mediación

El próximo miércoles 21 de enero se celebra el Día Europeo de la Mediación, conmemoración a la que se une el Ayuntamiento de Burjassot a través de Mediaprop, su servicio de resolución de conflictos alternativo a la vía judicial a disposición de la ciudadanía.

La fecha fue elegida en conmemoración de la aprobación del primer texto legislativo de mediación europeo: la Recomendación R (98) 1, sobre Mediación Familiar, aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 21 de enero de 1998.

Desde entonces, este sistema en el que las partes en conflicto tienen el protagonismo (siendo guiados por una persona o entidad mediadora) para la resolución de los mismos, propone entre ambas una solución autocompositiva y basada en el acuerdo, en el diálogo, y el reconocimiento y respeto entre las partes enfrentadas.

Ventajas

Una manera de actuar que ha ido ganando terreno en la sociedad actual ya que la mediación ofrece numerosas ventajas con respecto a otros sistemas, ya que, por ejemplo, sus acuerdos tienen carácter vinculante para las partes, consigue soluciones más rápidas y económicas, es ágil y flexible, permite también acuerdos personalizados posibilitando resultados más estables y duraderos, evita la dilación de someter las discrepancias a los procesos judiciales, por lo que también se reduce el coste emocional del proceso, permite acuerdos totales, pero también parciales, y posibilita la recuperación de la relación entre las partes en conflicto logrando recuperar la confianza y el respeto mutua.

La mediación se puede utilizar en los más variados ámbitos y problemas, no solo el Familiar, sino también en el ámbito educativo, civil y social, mercantil y penal.

Con cita previa

Mediaprop Burjassot está ubicado en la Casa de la Cultura, siendo su día de atención los lunes en horario 9.00 a 14.00 h, con cita previa. El servicio está financiado por la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia de la Generalitat Valenciana, dependiente de la Conselleria de Justicia y Administración Pública.