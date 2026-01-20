Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo accidente trenesSuspensión FallasTradición falleraDevoluciones FordSan Vicente MártirExjefe gabinete MazónNueva estación TorrentAzul 'senyera'Festivo San Juan
instagramlinkedin

La primera pasarela de Picanya, más cerca

El proyecto que financia el ministerio de Transportes ya está más cerca de ser una realidad y volver a conectar la avenida Ricardo Capella y la calle del Sol

Trabajos de colocación de la estructura central de la nueva pasarela Maria Cambrils en Picanya.

Trabajos de colocación de la estructura central de la nueva pasarela Maria Cambrils en Picanya. / L-EMV

Violeta Peraita

Violeta Peraita

Picanya

Picanya va reconstruyéndose día a día. Ha pasado más de un año desde la dana del 29 de octubre de 2024 que hirió en profundidad al municipio y también las infraestructuras que lo conectaban. Una de las primeras pasarelas que cayó por la fuerza del agua fue la bautizada como Maria Cambrils, que conecta la avenida Ricardo Capella y la calle del Sol.

El ministerio de Transportes comenzó hace unos meses la reconstrucción del puente con una inversión de 1,9 millones de euros y esta mañana el avance ha sido notorio. Ya se ha colocado la pieza central de esta construcción que permitirá recuperar esta importante conexión en la localidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los trabajadores de Ford tendrán que devolver hasta en cuatro nóminas lo cobrado dos veces por el ERTE
  2. La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry
  3. La nueva estación de Torrent ya tiene ubicación
  4. Una valenciana de 85 años, entre los desaparecidos del Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba)
  5. El jefe de gabinete de Mazón contactó con la exconsellera Pradas trece días antes de que el expresidente dimitiera
  6. Dos valencianas, entre los desaparecidos del Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba)
  7. La Generalitat incorpora el azul 'senyera' a su logo frente al rojo corporativo de 1984
  8. Lotería Primitiva: así es el exclusivo barrio de València donde se ha sellado el único boleto ganador

La Guardia Civil continúa trabajando en la búsqueda de restos y evidencias para la identificación de todas las víctimas y la investigación del accidente ferroviario en Adamuz

El temporal engulle parte de las playas del Puig y la Pobla de Farnals

El temporal engulle parte de las playas del Puig y la Pobla de Farnals

Un collar inteligente reconstruye el habla en pacientes que han perdido la voz tras un accidente cerebrovascular

Un collar inteligente reconstruye el habla en pacientes que han perdido la voz tras un accidente cerebrovascular

"Psss": el mar sale a presión por la junta de las tapas de alcantarilla en la playa de Xàbia

Cuando Harry encontró a... Gloria en Dénia: el temporal se ceba con el destrozo de hace 6 años y el mar alcanza la carretera de les Marines

Cuando Harry encontró a... Gloria en Dénia: el temporal se ceba con el destrozo de hace 6 años y el mar alcanza la carretera de les Marines

El Consell cierra el último punto de acopio de la dana en l'Alcúdia tras gestionar 3.200 toneladas de residuos

El Consell cierra el último punto de acopio de la dana en l'Alcúdia tras gestionar 3.200 toneladas de residuos

El técnico de enlace entre los bomberos forestales y Emergencias declara que él sí supo que se retiraban del barranco del Poyo

El técnico de enlace entre los bomberos forestales y Emergencias declara que él sí supo que se retiraban del barranco del Poyo
Tracking Pixel Contents