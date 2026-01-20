La primera pasarela de Picanya, más cerca

Picanya va reconstruyéndose día a día. Ha pasado más de un año desde la dana del 29 de octubre de 2024 que hirió en profundidad al municipio y también las infraestructuras que lo conectaban. Una de las primeras pasarelas que cayó por la fuerza del agua fue la bautizada como Maria Cambrils, que conecta la avenida Ricardo Capella y la calle del Sol.

El ministerio de Transportes comenzó hace unos meses la reconstrucción del puente con una inversión de 1,9 millones de euros y esta mañana el avance ha sido notorio. Ya se ha colocado la pieza central de esta construcción que permitirá recuperar esta importante conexión en la localidad.