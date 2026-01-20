Compromís per Meliana recurre el presupuesto de 2026 por una posible duplicidad de inversiones

El grupo municipal Compromís per Meliana ha presentado, a través de su portavoz Joan Orts, una reclamación formal contra la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento para 2026 de 12,1 millones de euros, al considerar que el documento incorpora inversiones municipales que, total o parcialmente, ya estarían previstas en proyectos impulsados por la Generalitat, lo que podría "derivar en doble financiación si no se acredita la coordinación entre administraciones".

La reclamación llega tras la publicación de la aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de València del 26 de diciembre, y se centra en partidas financiadas a través del Pla Obert d’Inversions de la Diputació de València. En concreto, Compromís cuestiona la inclusión de inversiones destinadas a parques y jardines (197.148,49 euros) y a instalaciones deportivas (1.561.301,09 euros), al entender que estas actuaciones se solapan con intervenciones vinculadas a dos grandes proyectos autonómicos: la supresión del paso a nivel de Metrovalencia en el entorno de la CV-300 y la futura construcción del nuevo IES La Garrigosa.

El jardín de la avenida Santa Maria, en el foco

Según ha explicado el portavoz Orts, la remodelación del jardín de la avenida Santa Maria estaría incluida “en su totalidad” dentro del proyecto autonómico para eliminar el paso a nivel de la línea 3 de Metrovalencia, un documento “vigente” y del que —según el grupo— no consta acreditación de cancelación.

La formación sostiene que el proyecto redactado en 2022 prevé una intervención integral del ámbito como parte de las obras de integración urbana asociadas al paso inferior para peatones y ciclistas, incluyendo accesos desde la zona verde al futuro paso bajo vías. De ahí que Compromís pida que cualquier obra municipal en ese espacio se ejecute con coordinación interadministrativa, para "evitar incompatibilidades técnicas o administrativas".

La pista cubierta del polideportivo y el futuro IES

El segundo punto de fricción afecta a una actuación prevista en el polideportivo municipal: la inversión para una pista de baloncesto cubierta que el Ayuntamiento habría incluido como proyecto propio dentro del Pla Obert.

Compromís advierte de que esa instalación aparece incorporada en el programa de necesidades del futuro IES La Garrigosa, aprobado por la Conselleria de Educación, y que su destino sería convertirse en el futuro gimnasio del centro.

El grupo municipal subraya que, en ese escenario, cualquier intervención municipal debería garantizar compatibilidad con los requisitos técnicos de la administración autonómica, competente para la ejecución de la infraestructura educativa.

Ajuntament de Meliana. / Levante-EMV

Además, la formación pone el acento en que ambos proyectos autonómicos —la supresión del paso a nivel y el nuevo instituto— tendrían implicaciones sobre el planeamiento urbanístico vigente en Meliana, lo que refuerza, a su juicio, la necesidad de una planificación conjunta.

“Planificar bien” ante una capacidad inversora limitada

Compromís enmarca su reclamación en un escenario de margen presupuestario ajustado. Según recoge el informe de Intervención al que alude el grupo, el Ayuntamiento solo podría destinar el 2,6 % de sus recursos propios a inversiones, una limitación que —en palabras de Orts— obliga a "planificar bien, evitar duplicidades y coordinarse con otras administraciones".

La formación estima que el consistorio habría previsto unos 550.000 euros en inversiones con cargo al plan provincial para proyectos que corresponderían a la Generalitat, y advierte de que, si no se delimita la colaboración, podrían ponerse en riesgo los recursos municipales asignados a esas actuaciones.

Qué pide Compromís antes de la aprobación definitiva

Ante esta situación, Compromís solicita que, antes de aprobar definitivamente el presupuesto, se incorporen informes de Secretaría e Intervención que acrediten la competencia municipal para ejecutar esas inversiones; la ausencia de doble financiación; y la existencia del instrumento jurídico adecuado (convenio de cooperación o de cofinanciación) con la Generalitat Valenciana.

El grupo defiende que las inversiones públicas deben ajustarse a criterios de eficacia, economía y coordinación interadministrativa, para garantizar un uso “eficiente y transparente” del dinero público.

“No se puede asumir con fondos municipales una actuación que ya está íntegramente prevista por otra administración, tal como establece la legislación vigente”, concluye Orts.