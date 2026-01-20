La nueva estación de Torrent ya tiene ubicación

Fue a finales del pasado mes de marzo cuando la Generalitat Valenciana introdujo, dentro de sus presupuestos generales, 135.000 euros para el estudio informativo de la nueva estación intermodal de Torrent, retomando una reivindicación histórica en la capital de l'Horta Sud y en especial de barrio Camí la Noria. La actual no cumple los parámetros de seguridad: está en curva y los andenes son estrechos y quedan separados casi un metro de los vagones -dentro del propio metro alertan por el sistema de megafonía de esta circunstancia para que lo usuarios estén precavidos-, además de no contar con la accesibilidad adecuada al carecer de rampas y ascensores. Unas deficiencias que no corresponden a una estación de metro que antes de la dana, cuando se vio interrumpida la circulación, rozaba los 1,5 millones de usuarios anuales - 120.000 en el mes de noviembre-.

Actualmente se encuentra en fase de licitación la redacción del estudio informativo de la estación intermodal de Torrent, que se incluye dentro del Plan de Actuación de FGV 2026-2030, aunque solo su dotación, no la ejecución de las obras.

La nueva estación debe ser intermodal, es decir, debe conectarse con otras redes de transporte urbano y metropolitano. Actualmente discurren por la estación las líneas 1,2 y 7, por lo que requiere de un espacio más amplio, pero a su vez integrado dentro del plan urbanístico de la ciudad. Y el consistorio junto al Consell, de nuevo, ya le han encontrado la ubicación más adecuada.

El plano donde se proyecta la estación en el nuevo barrio de viviendas. / GVa

El pasado viernes, el conseller Vicente Martínez Mus junto a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, anunciaron la creación de un nuevo polígono en la zona de l'Alter y también de un nuevo barrio situado en el ámbito del sector PAU-1 Safranar, ubicado al este del casco urbano de Torrent, delimitado por la Ronda Safranar al este y la línea de metro de FGV al oeste. Esa nueva zona urbanística no solo contempla la construcción de unas 1.000 viviendas, sino también de la nueva estación intermodal. En concreto, el nuevo apeadero se situará a unos 100 metros del actual, pero en la parte opuesta de las vías. En dicha parcela de 225.000 metros cuadrados, la nueva estación se sitúa justo en la esquina superior, lindando con la calle Mare de Déu de l'Olivar.

Esta ubicación cumple con los requisitos de FGV de contemplar la conexión a la red existente, así como garantizar su compatibilidad con la zona de talleres y depósito que dispone la entidad pública en el entorno, y que se quedaría al norte de la futura estación.

15 meses

El estudio cuya redacción está en licitación y que a priori cuenta con un periodo de 15 meses, plantea la necesidad de dotar a Torrent de una nueva estación intermodal, que permita convertirse en un punto de interconexión de redes de transporte y sea un punto de actividades, equipamientos y servicios de ámbito metropolitano en el que prevalezca el transporte público. Por otra parte, también se analizará la interferencia en la problemática actual de explotación en el punto de la intersección entre las líneas 2-7 con destino u origen la estación de Torrent Avinguda y la línea 1 en Torrent (revisando el estudio de un nuevo ramal de enlace a distinto nivel).

Torrent reivindica el soterramiento de las vías de metro. / Germán Caballero

El alcance de los trabajos en el presente pliego contempla, en la línea Valencia-Castelló de la Ribera, la definición de una nueva estación que sustituya la actual estación de Torrent, y que mejore la funcionalidad ferroviaria (accesibilidad, centralidad y mejora de los intercambios con otras redes de transporte urbano y metropolitano) y la urbanización del entorno, con la construcción de una plaza que albergue la misma.

Según el pliego de condiciones marcado por FGV, la nueva estación se encajará con el nuevo trazado en superficie o soterrado de las líneas y el entorno urbano - periurbano, deberá cumplir su función de intermodalidad, por lo que deberá tener en cuenta el ámbito donde se ubica, las necesidades actuales y futuras de demanda de viajeros, así como la ordenación resultante de los viales de acceso y las zonas de aparcamiento a habilitar. Algo que permite este nuevo barrio proyectado.

Soterramiento de las vías y zona comercial anunciados por Maria José Catalá

A priori, la nueva estación intermodal viene acompañada por el soterramiento de las vías, y en extensión, condiciona también el nuevo barrio proyectado por el Plan Especial Urbanístico de Reconstrucción (PEUR), que se impulsará tras la firma del protocolo este viernes pasado entre la conselleria de Territorio y el Ayuntamiento de Torrent. Fue el propio Calos Mazón, quien en una visita a la ciudad antes de dejar la presencia de la Generalitat, anunció la intención de desempolvar el proyecto que aprobó el Consell en 2009, para el soterramiento del metro en el entorno de la antigua estación de la capital de l'Horta Sud . Aquella actuación entonces tenía una previsión de coste de 85 millones de euros, totalmente desactualizada con los precios actuales que aumentaría considerablemente esa previsión.

Maria José Catalá, entonces alcaldesa de Torrent, junto a Vicente Domine con la maqueta de la estación presentada a los vecinos en 2011. / A.T.

En 2011, la entonces alcaldesa de Torrent, María José Català, el conseller de Infraestructuras, Mario Flores, y el director general de Transportes, Vicente Domine -ahora secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes-, llegaron a presentar a la ciudadanía en 2011 el proyecto del soterramiento de las vías del metro. Como particularidad, esa estación de metro quedaba integrada en un centro comercial de más de 35.000 metros con una gran plaza y 1.175 plazas de aparcamiento en el sector de Safranar.