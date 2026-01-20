Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paiporta impulsará dos programas de empleo con 50 plazas en servicios municipales y de reconstrucción

Las personas interesadas pueden informarse a través de Labora y los canales municipales, donde se detallarán los requisitos

Estos nuevos programas de formación y empleo se suman a otras iniciativas ya en marcha en Paiporta.

Estos nuevos programas de formación y empleo se suman a otras iniciativas ya en marcha en Paiporta. / A. P.

Redacción Levante-EMV

Paiporta

El Ayuntamiento de Paiporta pondrá en marcha entre abril y mayo dos nuevos programas mixtos de formación y empleo que permitirán la incorporación de 50 alumnos y alumnas trabajadoras en especialidades vinculadas a la atención a la ciudadanía, la jardinería, la limpieza y la construcción, sectores clave para la recuperación del municipio tras la dana.

Los nuevos proyectos, subvencionados por Labora, Servicio Valenciano de Empleo, y cofinanciados por el Ayuntamiento de Paiporta, cuentan con una inversión total de 1.383.731,80 euros y combinan formación teórica con trabajo remunerado en servicios municipales y actuaciones de mejora del espacio público.

Las especialidades ofertadas están orientadas a ámbitos con alta demanda y utilidad social, como el mantenimiento de espacios públicos, la jardinería, la construcción y nuevas áreas centradas en el servicio y la atención a la ciudadanía, una línea reforzada tras los daños provocados por la dana y las necesidades actuales del municipio.

Contribuir a la reconstrucción

Las personas participantes desarrollarán su actividad formativa y laboral en distintos puntos de Paiporta, contribuyendo directamente a la reconstrucción, acondicionamiento y mejora del entorno urbano, al tiempo que adquieren experiencia profesional y cualificación.

Estos nuevos programas se suman a otras iniciativas ya en marcha en el municipio. Actualmente, 20 jóvenes participan en el proyecto de 'Garantía Juvenil', formándose en las especialidades de albañilería y monitoraje infantil, y ya se les puede ver realizando prácticas y trabajos formativos en diferentes espacios municipales.

Desde el ayuntamiento destacan que estos programas "refuerzan el compromiso con el empleo local, especialmente entre la población joven, y apuestan por una formación práctica ligada a necesidades reales del municipio, facilitando la inserción laboral y mejorando los servicios públicos".

Las personas interesadas en estos programas de formación y empleo pueden informarse a través de Labora y de los canales municipales habituales, donde se publicarán los requisitos, plazos y procedimientos de inscripción.

