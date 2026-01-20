Paterna intensifica el mantenimiento de calles y aceras: casi 400 obras y un 86% de incidencias resueltas

El Ayuntamiento de Paterna ha reforzado durante el último año el mantenimiento de la vía pública con 396 actuaciones en distintos barrios del municipio, un balance que el consistorio enmarca en un trabajo “continuo, planificado y coordinado”, según la teniente de alcalde Nuria Campos, para garantizar el buen estado de calles, aceras y espacios urbanos.

La gestión del servicio se realiza a través de la empresa municipal GESPA, que se encarga tanto de la revisión periódica y preventiva del viario como de la recogida y tramitación de avisos vecinales, además de la intervención inmediata en aquellas incidencias consideradas urgentes.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, de las 396 intervenciones, 360 corresponden a incidencias registradas durante el propio año, un dato que el gobierno municipal interpreta como muestra de la capacidad de respuesta del dispositivo cuando se detectan necesidades en el espacio público. El balance de 2025 se cierra con un índice global de resolución del 86%, y en “numerosos barrios” se han alcanzado tasas por encima del 95% de incidencias resueltas.

La edila Campos ha subrayado que la coordinación permite “realizar un seguimiento continuo de la vía pública y actuar de manera rápida y eficaz” ante cualquier incidencia, destacando también el papel del sistema de guardia operativo 24 horas asociado a este servicio. En la misma línea, ha remarcado la importancia de la “comunicación directa y ágil” con la ciudadanía para priorizar las actuaciones en función de las necesidades reales de cada barrio.

La Canyada concentra el mayor volumen de intervenciones

Por distribución territorial, el Ayuntamiento sitúa a la Canyada como el barrio con mayor carga de trabajo: allí se ha concentrado aproximadamente el 30 % del total de actuaciones, un dato que atribuye a la extensión y a las características urbanas de la zona.

Además, el balance municipal recoge un volumen significativo de intervenciones en los barrios de Campamento, Centro, Alborgí y Santa Rita, entre otros, dentro de una planificación que pretende abarcar el conjunto del término municipal.

Aceras, pavimentos y asfaltado

En cuanto al tipo de trabajos ejecutados, el Ayuntamiento apunta que la mayor parte se ha centrado en reparación y reposición de aceras y pavimentos, que suponen en torno al 33 % del total. Muy cerca se sitúan las mejoras de calzadas y asfaltado, con casi el 32 % de las actuaciones.

El resto de intervenciones se ha repartido entre tareas de pintura vial, señalización, bordillos, hormigonado y mantenimiento general, actuaciones orientadas —según el consistorio— a reforzar la seguridad, la accesibilidad y la calidad del entorno urbano.

Con este balance, el ayuntamiento enmarca el "mantenimiento de la vía pública como un servicio esencial y permanente", apoyado en la planificación técnica, la coordinación municipal y la atención a los avisos ciudadanos para actuar con rapidez ante incidencias que afecten al uso y la seguridad del espacio público.