Paterna se suma a los tres días de luto decretados por el Gobierno por el accidente ferroviario

El Ayuntamiento de Paterna se suma al luto nacional decretado con motivo del terrible accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Córdoba, que ha conmocionado a todo el país.

El luto oficial tendrá una duración de tres días, desde hoy martes 20 hasta el jueves 22 de enero, ambos inclusive.

Las banderas de los edificios municipales ya ondean a media asta en señal de respeto y recuerdo a las víctimas y el consistorio ha decidido aplazar los actos institucionales previstos durante este período en la localidad.

Sagredo: "Nos unimos al dolor"

Así lo ha destacado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, quien ha anunciado que “desde Paterna nos unimos al dolor de todo el país tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Córdoba. Son momentos de enorme tristeza y consternación”.

Sagredo ha reiterado en nombre de todo el pueblo paternero “nuestro más sentido pésame, así como todo el cariño y solidaridad con las familias de las personas fallecidas y de quienes han resultado heridas” al mismo tiempo que ha agradecido “la encomiable labor de todos los profesionales que se están volcando con su esfuerzo y trabajo por minimizar las consecuencias de esta desgracia apoyando a todos los familiares y personas que lo necesitan en su profundo dolor”.