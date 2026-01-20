El temporal engulle parte de las playas del Puig y la Pobla de Farnals

Las previsiones se han cumplido y el temporal marítimo ha llegado a algunas playas de l'Horta. En El Puig, el mar ha subido tanto que ha engullido los 30 metros de playa y ya llega al paseo marítimo nuevo. Se trata del tramo entre la urbanización Plansmar y la conocida como Benítez, tal como aseguran fuentes municipales. Las olas han tenido tanto recorrido que han alcanzado el paseo marítimo, algo que preocupa, y mucho, al ayuntamiento.

En el municipio vecino y también costero, la Pobla de Farnals, el consistorio instaló unos tablones ante la previsión meteorológica compartida por este diario. Aún así, la playa está en estos momentos repleta de rocas que han ido a parar a la arena. "Tomamos medidas preventivas para prepararnos para el temporal marítimo, porque el viento de levante a nosotros nos afecta mucho", explica el alcalde, Enric Palanca.

En estos momentos, este martes hay aviso naranja (riesgo importante) en el litoral de Castellón, Valencia y norte de Alicante por fenómenos costeros: viento del norte de 55 a 70 kilómetros por hora (fuerza 7 a 8) y olas de 4 metros con mar de fondo del nordeste .

Por otra parte, en Alboraia no se han registrado incidentes en este momento y en Puçol, el municipio más cercano al Camp de Morvedre, tampoco, según las últimas informaciones obtenidas por este diario.