Torrent refuerza su política educativa para erradicar el absentismo escolar

El Ayuntamiento de Torrent ha lanzado 'MAPPA', un servicio municipal impulsado por la delegación de Educación para reforzar la lucha contra el absentismo escolar, con un enfoque clave desde el punto de vista del acompañamiento integral a los alumnos y las familias del municipio.

El procedimiento, tramitado como licitación pública abierta, concluyó con la propuesta de adjudicación a Siena Educación, la entidad que obtuvo la mayor puntuación total en los criterios técnicos, profesionales y económicos. En total, nueve empresas presentaron oferta a este concurso, demostrando el alto interés que ha suscitado la prestación y la relevancia técnica y social del servicio.

Desde la Concejalía Educación del Ayuntamiento de Torrent se ha venido trabajando intensamente en este servicio, dada la necesidad detectada de reforzar la prevención del absentismo escolar en algunos centros y etapas educativas, así como de atender de forma más especializada los factores emocionales, sociales y familiares que influyen directamente en el rendimiento académico y en la asistencia regular a clase de los alumnos.

La concejala de Educación, María Fernández, ha destacado que una ciudad tan relevante como la nuestra necesita este programa “con el que damos un salto de calidad que nos permite acompañar mejor a nuestro alumnado y a sus familias, atendiendo no solo la asistencia a clase, sino también el bienestar emocional que hay detrás de cada alumno y cada situación particular”.

Detección, prevención, intervención y evaluación

El programa adjudicado a Siena Educación se fundamenta en una metodología integral diseñada específicamente para adaptarse a las características socioeducativas de Torrent y alineada con el Protocolo de Absentismo Escolar de la Generalitat Valenciana. El programa cuenta con cuatro fases clave:

Fase 0. Detección

Antes del comienzo del curso escolar, la labor se centrará en concretar y diseñar las actuaciones del centro para garantizar la asistencia del alumnado, así como constituir o renovar el Consejo Escolar y la Comisión Técnica de Absentismo. Por su parte, durante el curso escolar, se realizarán las actuaciones de divulgación del servicio MAPPA.

Fase 1. Prevención del absentismo y sensibilización del alumnado y las familias

El servicio realizará acciones preventivas en todos los centros educativos, especialmente dirigidas a estudiantes de 6 a 16 años y a sus familias. Incluye, entre otras actuaciones:

Campañas divulgativas sobre el derecho a la educación y consecuencias del absentismo.

Talleres para familias sobre habilidades parentales, organización del tiempo y uso de plataformas educativas.

Talleres para alumnado sobre gestión emocional, prevención de conductas de riesgo, higiene del sueño, salud mental y resolución de conflictos.

Creación de un buzón anónimo “ASISTE” para comunicar situaciones que puedan favorecer el absentismo.

Puesta en marcha de un programa despertador telefónico puntual y de una red de apoyo “Contamos contigo”, para garantizar el acompañamiento de menores en riesgo.

Formación de un equipo de “mentores entre iguales” para apoyar a estudiantes absentistas.

Fase 2. Intervención directa en casos detectados

La intervención está especialmente dirigida a menores con absentismo leve o grave y a sus familias. Incluye:

Entrevistas con el equipo docente para ayudar a detectar los casos de absentismo y guiar en el proceso.

Comunicación con los agentes implicados: docentes, alumnado y familias.

Elaboración de un plan de acuerdos y seguimiento individualizado.

Reuniones periódicas con los centros educativos.

Mediación sociofamiliar y abordaje emocional, social y pedagógico.

Trabajo conjunto con Servicios Sociales, unidades de salud mental, centros sanitarios y agentes municipales.

Elaboración de informes mensuales, trimestrales y de impacto.

Fase 3. Evaluación y mejora

En esta última fase, los profesionales del servicio MAPPA harán una revisión de los acuerdos pactados:

Acompañamiento psicopedagógico individualizado.

Revisión de acuerdos pactados.

Coordinación con agentes educativos y sociales implicados.

En los casos en los que, por temporalidad, no se hayan reducido las tasas de absentismo a pesar de las actuaciones realizadas, se informará al CAT, la Comisión Técnica de Absentismo, y se aportará un informe a fiscalía si procede.

Cabe destacar que Siena Educación destinará a Torrent un conjunto de siete profesionales conformado por un integrador, un educador social, una pedagoga, tres psicólogos y un personal administrativo de apoyo. Este equipo combina perfiles educativos y sociales, reforzando una atención integral a alumnado y familias.

“El nuevo servicio aportará un equipo altamente especializado en psicología, pedagogía y trabajo socioeducativo y psicoemocional, lo que permitirá actuar desde la prevención hasta la intervención individualizada. Este programa no solo reducirá el absentismo, sino que mejorará la convivencia, la salud mental y la cohesión social en nuestros centros”, ha subrayado la concejala María Fernández.

Acompañamiento psicopedagógico

El equipo de profesionales que conforman el Servicio MAPPA apuesta por una metodología clave: el acompañamiento psicopedagógico a las familias. Más allá de los casos de absentismo escolar, este programa busca abordar un problema real en la actualidad, y es que las familias y los centros educativos no se sientan solos ante problemáticas graves y de carácter prioritario – como problemas emociones, sociales, familiares y/o educativos – de los niños y jóvenes. Para ello, plantean un seguimiento por estadios, de cuatro fases, que garantizará un servicio de acompañamiento integral.

La primera fase es un contacto inicial, en la que los profesionales realizarán un estudio del caso recabando información aportada por el centro educativo o las familias. La segunda fase está enfocada al inicio de la intervención, la coordinación con los posibles agentes que puedan ser susceptibles a una derivación del caso, así como la valoración de la intensidad de la problemática. La tercera fase es la intervención directa, de forma presencial o telefónica – en función de la gravedad del caso – en la que se contemplan intervenciones individuales e incluso grupales en coordinación con la familia y el centro educativo. Por último, la fase final es una evaluación, que se inicia una vez concluida la intervención, en la que se valora el progreso terapéutico de la atención y la efectividad del servicio.

María Fernández ha asegurado que “nuestra prioridad es garantizar el bienestar emocional de nuestros jóvenes, reforzando a quienes más lo necesitan y trabajando de la mano con los centros, las familias y todos los agentes municipales implicados para que nuestros niños reciban toda la ayuda que necesitan en situaciones de vulnerabilidad”.