Alboraia promociona su horchata artesana y encantos turísticos en Fitur

Alboraia es auténtica y aún tiene muchos encantos por descubrir y lo quiere demostrar en la mayor Feria Internacional del Turismo, Fitur. Por este motivo, ‘Alboraia Turisme’ vuelve a participar esta semana, junto con el Gremio de Horchateros Artesanos de Alboraia, en el encuentro que congrega ya a más de 255.000 visitantes profesionales de 156 países y México como país invitado.

¿Qué recursos utilizará Alboraia? La localidad contará con un espacio en el stand de la Comunitat Valenciana para promocionar el destino y su producto más emblemático: la horchata artesana. Será protagonista con demostraciones y catas que organiza el Club de Producto ‘Alboraia, Artesanos de la Horchata, junto al cocinero y divulgador gastronómico, Lluís Penyafort, que ya ha dejado platos sorprendentes con la horchata artesana como ingrediente.

El taller de horchata y cata será el jueves, 22 de enero, a las 11:30 horas en el espacio de showcooking Turisme Comunitat Valenciana. El mismo día, a las 17:20 horas, la sala de presentaciones se sorprenderá con la nueva campaña turística ‘Alboraia, auténtica y aún por descubrir’ con las experiencias que el visitante puede vivir en la localidad.

Mucho por descubrir

No será la única ocasión en la que poder descubrir Alboraia. Madrid Fusión será la siguiente parada de este lugar único del mediterráneo. El martes, 27 de enero, ‘Alboraia Turisme’ llevará a cabo una cata de horchata artesana a las 13:30 horas dirigida por profesionales y bajo el sello del Club de Producto.

Tal fuerza turística proviene del trabajo conjunto del Ayuntamiento de Alboraia, el Gremio de Horchateros y una gran cantidad de empresas y agentes locales, una colaboración que ha valido para obtener reconocimientos como el distintivo SICTED de calidad turística, el título de Municipio de Excelencia Turística de la Comunitat Valenciana, los certificados Qualitur y Q de Calidad en sus playas y servicios como las oficinas Tourist Info.

Chavarría: "Es uno de nuestros grandes escenarios"

“Fitur siempre ha sido uno de nuestros grandes escenarios y oportunidades donde enseñarle al mundo qué es Alboraia”, explica el alcalde, Miguel Chavarría. “Y es que nuestra cercanía con la capital de la provincia hace que Alboraia sea perfecta para visitarla y disfrutar de sus playas, su huerta, su historia y cultura, y, cómo no, de su horchata”, invita Chavarría.