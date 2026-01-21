Opinión | Vaivén
La alcaldesa de Quart ficha a Carmen Amoraga, ganadora del Premio Nadal, para su estrategia electoral
La escritora y política ha empezado a trabajar en el grupo municipal socialista del ayuntamiento de la población de l'Horta Sud como asesora
Exdiputada autonómica y exconcejala en Picanya, llevará información del PSPV de Quart de Poblet en redes sociales entre otros aspectos
La política socialista, periodista, escritora y exdirectora general de Patrimonio Carmen Amoraga ha empezado a trabajar en el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Quart de Poblet como asesora. La alcaldesa Cristina Mora ficha a un refuerzo de lujo con vistas a integrarse en su equipo para preparar toda la estrategia a corto y medio plazo con vistas a las elecciones municipales de 2027 a las que Mora ha confirmado que quiere volver a presentarse.
Carmen Amoraga es una autora con una amplia y exitosa carrera ya que ha publicado casi una veintena de novelas y además ha logrado galardones tan prestigiosos como el Premio Nadal y el de la Crítica Valenciana, además de haber sido finalista del Premio Nadal y del Premio Planeta. En cuanto a su extensa carrera como política y gestora institucional, ha sido secretaria de Cultura de la ejecutiva provincial del PSPV de València, concejala del Ayuntamiento de Picanya, diputada en les Corts Valencianes y directora general de Cultura y Patrimoni con el Govern del Botànic entre 2015 y 2023.
La exdiputada autonómica y exconcejala en Picanya, llevará información del PSPV de Quart de Poblet en redes sociales entre otros aspectos y trabajará en el consistorio en coordinación con el grupo de concejales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las Fallas se suspenden por segunda vez en una semana
- Los trabajadores de Ford tendrán que devolver hasta en cuatro nóminas lo cobrado dos veces por el ERTE
- Suspensiones del día de San Vicente: se mantiene la Procesión pero no la 'mascletà
- Berry' Navarro, mánager: “'Limpiar' la casa de Joaquín Sabina nos creó enemistades, pero eso le salvó la vida”
- La nueva estación de Torrent ya tiene ubicación
- El jefe de gabinete de Mazón contactó con la exconsellera Pradas trece días antes de que el expresidente dimitiera
- Los promotores recortan el tamaño de los pisos para reducir costes
- Se amparan en la tradición de que la fallera mayor debe ser mujer, cuando ellas también pueden ser presidentas