Aldaia ofrece clases de refuerzo gratis a todo el alumnado de primaria

El Ayuntamiento de Aldaia ha abierto el plazo para que los alumnos de entre primero y sexto de primaria de los colegios del municipio se inscriban a las actividades extraescolares gratuitas de refuerzo y acompañamiento educativo. Los interesados tienen hasta el 29 de enero para rellenar el formulario publicado en la sección de Educación de la web municipal.

El taller se realizará dos días a la semana en cada uno de los centros educativos de Aldaia y los alumnos pueden escoger entre presentarse los lunes y miércoles o los martes y jueves. Las horas varían entre colegios pero se sitúan entre las 16:30 y las 18:00. La fecha de inicio es el 2 de febrero y el 28 de mayo será el último día.

Requisitos

Los requisitos para que los alumnos puedan tener acceso a estas clases gratuitas son: estar empadronado en el municipio de Aldaia; estar en un curso entre primero y sexto de primaria durante el periodo de realización de la actividad; y tener dificultades en el área educativa que hagan que no se consigan los objetivos mínimos señalados para cada etapa.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el departamento de Educación revisará las solicitudes enviadas a través del formulario publicado en la web Ajuntament d’Aldaia y organizará los grupos de cada centro. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción y, en caso de que se supere el aforo previsto, habrá lista de espera.

Todo aquel que envíe el formulario recibirá una respuesta en un máximo de quince días con la confirmación de su acceso al taller o de su presencia en la lista de espera. En ese segundo escenario, se le avisaría si tuviera la oportunidad de entrar por la baja de alguno de los alumnos.