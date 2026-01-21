El Ayuntamiento de Alfafar construirá un edificio multifuncional y ampliará su biblioteca con fondos de la Diputación

Alfafar va a destinar los fondos de inversión procedentes de la Diputació de Valéncia en dotar de nuevas instalaciones para uso de los vecinos.

En concreto, con los 2.287.851,97 euros aportados por el ente provincial a través del Plan Abierto de Inversiones (POI) 2024–2027 de la Diputación de Valencia, en el marco del proceso de reconstrucción tras los daños provocados por la dana, va a construir un edificio multifuncional junto al campo de fútbol, que contará con cafetería, y también ampliará la biblioteca con una nueva zona infantil, con la adquisición de la casa contigua, tras empezar las negociaciones en 2024 con los propietarios, por un precio que rondaba los 75.000 euros.

Estas inversiones permitirán continuar con la mejora de infraestructuras municipales esenciales, una vez ejecutadas las actuaciones de emergencia financiadas mediante ayudas estatales y donaciones, para garantizar una planificación eficaz y adaptada a las necesidades reales del municipio.

Entre los proyectos principales se encuentra la actuación en el campo de fútbol municipal, una instalación gravemente afectada por la DANA. Tras su reconstrucción inicial, el POI permitirá desarrollar mejoras técnicas complementaria que destaca la construcción de un nuevo edificio multifuncional.

La casa comprada al lado de la biblioteca de Alfafar para su ampliación. / Pilar Olaya

Este nuevo equipamiento concentrará en un único espacio servicios que anteriormente se encontraban dispersos. Incorpora, además, una cafetería con cocina y aseos adaptados, zona administrativa con despachos, sala polivalente, accesos desde la vía pública y desde el propio recinto deportivo, así como un diseño totalmente accesible con ascensor.

BIC protegido

El plan incluye, también, la creación de una nueva biblioteca infantil, mediante la adquisición de un inmueble situado junto a la Biblioteca Municipal, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) al estar ubicado en el antiguo sindicato arrocero que data de 1927 y es una joya arquitectónica. Este nuevo espacio, destinado específicamente al público infantil, permitirá ampliar la oferta cultural y educativa del municipio, con respeto a la normativa de protección ambiental del entorno patrimonial.

Más de 540.000 euros pendientes

El Plan Abierto de Inversiones no agota la totalidad del importe asignado, quedarían 540.420,25 euros pendientes de distribución, que se destinarán a futuras actuaciones municipales conforme se vayan definiendo nuevas necesidades.

Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar, explica que estas inversiones suponen un paso fundamental para consolidar la recuperación de Alfafar tras la dana: “No solo nos permiten reparar los daños sufridos, sino también planificar mejoras necesarias que refuercen nuestros servicios públicos y nuestras infraestructuras, siempre pensando en las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas”, añade Adsuara.

Desde el Ayuntamiento de Alfafar se valora especialmente la colaboración institucional con la Diputación de Valencia, cuyo apoyo resulta fundamental para avanzar en la recuperación del municipio y en la mejora de los servicios públicos.