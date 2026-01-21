Torrent promociona su III Feria del Chocolate en Fitur y aspira a superar los 150.000 visitantes

La ciudad de Torrent está presente por tercer año consecutivo en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra desde hoy hasta el 25 de enero en IFEMA, Madrid, consolidándose como un destino referente en turismo gastronómico y cultural. En esta edición, Torrent centra su presencia en la promoción de la III Feria del Chocolate de Torrent, que se celebrará del 30 de enero al 3 de febrero de 2026 en la Avenida al Vedat y la Plaza Corts Valencianes, con la meta de superar los 150.000 visitantes registrados en la pasada edición de 2025.

Uno de los protagonistas de esta primera jornada en FITUR ha sido la mascota oficial de Torrent, “Bollet”, que una vez más ha llevado la tradición chocolatera torrentina al corazón de la feria. La simpática figura se ha fotografiado con los visitantes del stand de la Comunitat Valenciana, donde ha repartido los bollos de chocolate torrentino, un dulce emblemático que representa la identidad gastronómica de la ciudad y que forma parte del patrimonio cultural de Torrent.

Showcooking

Dentro del programa L’Exquisit Mediterrani, espacio dedicado al gastroturismo de la Comunitat Valenciana en FITUR, la empresa local Chocolates Rafael Andreu ha celebrado un showcooking en el que ha mostrado la elaboración artesanal del tradicional Bollet de Torrent. Los chocolateros Patricia y Rafael Andreu, que repiten un año más su presencia en la feria, han explicado paso a paso cómo se confecciona este dulce típico y han ofrecido degustaciones a los asistentes. Además, han presentado una de sus últimas novedades: el Bollet de Cremaet, un producto que combina innovación y tradición, reforzando la proyección de Torrent como referente en chocolate artesanal de alta calidad.

Showcooking de Torrent en Fitur. / A.T.

Vídeo de la ciudad

Paralelamente, Torrent está promocionando otros atractivos turísticos mediante la proyección de un video promocional de la ciudad, con el que se busca atraer al público general, destacando la riqueza cultural, festiva, histórica y gastronómica de la localidad.

La alcaldesa Folgado no viaja por el accidente de Córdoba

La edición de FITUR de este año ha estado marcada por el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), que provocó tres días de luto oficial en España. Debido a este trágico suceso, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, no ha acompañado a la delegación torrentina desplazada a Madrid, en señal de respeto.

No obstante, la delegación valenciana inició la feria guardando un minuto de silencio en memoria de las víctimas. A pesar de que muchas delegaciones decidieron cancelar sus actos institucionales, se mantuvieron las actividades profesionales, permitiendo a los expositores continuar con la promoción de sus productos y destinos turísticos.

Promoción

Con su presencia en Fitur, Torrent refuerza su estrategia de promoción turística y gastronómica, destacando el chocolate como un elemento identitario de la ciudad y consolidando la Feria del Chocolate como un evento de referencia en la Comunitat Valenciana y en el panorama nacional. La ciudad aspira a atraer no solo a amantes del chocolate, sino también a familias y turistas interesados en la cultura, la gastronomía y las tradiciones locales como es la festividad de Sant Blai, con la ambición de superar los récords de asistencia de la edición anterior.

Tercera feria

La III Feria del Chocolate de Torrent, que se desarrollará entre el 30 de enero y el 3 de febrero en Avenida al Vedat y Plaza Corts Valencianes, contará con actividades para todas las edades, degustaciones de productos típicos, talleres de chocolate y la participación de los principales artesanos del sector. La ciudad se prepara así para un evento que, año tras año, combina tradición, innovación y promoción turística, consolidando a Torrent como un destino obligado para los amantes del chocolate y la gastronomía mediterránea.