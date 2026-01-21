Metrobús: estudio exhaustivo para adaptar las rutas y mejorar el servicio en Picassent

La eterna reivindicación de Picassent sobre las históricas carencias en el transporte que sufre el municipio, vuelve a estar sobre la mesa de la conselleria de Transportes. La alcaldesa de Picassent, Conxa García, aprovechó la visita del conseller Vicente Martínez Mus al municipio para las obras del nuevo Pont de l'Omet, para mantener una reunión técnica clave para abordar estas deficiencias. Tras el encuentro, se ha anunciado un ambicioso Plan de Inversiones Ferroviarias dotado con 840 millones de euros, cuya mayor parte se destinará a la Línea 1 de metro, que da servicio a la localidad.

Un plan a cinco años para acabar con los retrasos

El principal objetivo de esta inversión es resolver el déficit estructural y tecnológico que impide, a día de hoy, ofrecer unas frecuencias de paso competitivas. Según fuentes oficiales, la Línea 1 padece actualmente una falta de maquinaria y limitaciones en su infraestructura que afectan a todo el recorrido hasta el área metropolitana de València.

Se trata de un plan muy ambicioso, cuya ejecución se prevé en los próximos cinco años, que contempla la renovación de vías y la actualización de los sistemas eléctricos y de señalización. Estos cambios técnicos, aunque internos, son esenciales para que la vía pueda soportar un mayor tráfico de convoyes de forma segura y eficiente.

Mejoras inmediatas en el servicio de autobús

Dada la complejidad de las obras ferroviarias, la administración busca aliviar la situación a corto plazo mediante el servicio de Metrobús. A diferencia del metro, donde la existencia de una vía única y la falta de trenes limitan la capacidad de maniobra inmediata, el servicio de autobús permite ajustes más ágiles.

Conxa García se reunió con Martínez Mus aprovechando la visita a las obras del Pont de l'Omet. / P.O.

Para ello, se realizará un estudio exhaustivo del número de usuarios en cada parada de los itinerarios actuales. El compromiso es rectificar y adecuar las rutas para dar respuesta a las necesidades específicas de los vecinos de Picassent que se han trasladado en la reunión. "En lo que respecta al autobús o el Metrobús, ahí es más sencillo: vamos a medir los usuarios de cada parada de todos los itinerarios de la línea para intentar rectificarla y adecuarla a las necesidades que Picassent nos ha trasladado".

El reto de la vía única

Martínez Mus fue sincero respecto a las dificultades técnicas actuales: "Las limitaciones de estructura que tenemos en Metrovalencia son las que son. No podemos poner más trenes si no tenemos más trenes, ni mejorar la cabida en una vía donde solo hay una". No obstante, la incorporación progresiva de nuevo material rodante y la modernización tecnológica de la red permitirán que, por fin, Picassent y el resto de poblaciones de la comarca cuenten con un servicio de transporte público acorde a la demanda del siglo XX.