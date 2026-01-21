El exalcalde de Puçol dimite: "Me voy con la conciencia tranquila y la cara muy alta"

"Cómo solemos decir por aquí, todo el que empieza acaba". Así se despide de la política Enric Esteve. El concejal de Compromís en la oposición y exalcalde de Puçol presentó su renuncia al acta por registro de entrada en el ayuntamiento el pasado 12 de enero, que se hará efectiva en el próximo pleno de este lunes 26, a las 19 horas. Esteve afirma que casi a sus 70 años, ya es hora de dar paso a nuevas caras. Su acta la asumirá Mar Mazo, que ya fue concejala de Bienestar social con él de alcalde hace dos legislaturas.

"Es difícil resumir los 30 años que hace que voy en las listas y las cerca de cuatro legislaturas en las que he sido regidor y algunos años alcalde de Puçol. Desde el primer momento he tenido claro que he sido servidor público y que me he dejado la piel para mejorar la calidad de vida de mis conciudadanos, especialmente de los más desprotegidos. La prueba es que, mientras Compromís por Puçol tuvo la alcaldía, no hubo ningún desahucio en nuestro pueblo. Y por desgracia casos hubieron bastantes", señala.

Enric Esteve continuará formando parte de la Agrupación local de Compromís, pero no en primera línea: "Decir que desde el primer momento, he luchado y defendido nuestro proyecto a capa y espada y dónde ha hecho falta. Un proyecto valencianista, feminista, igualitario y por los colectivos más vulnerables. Me voy en la conciencia tranquila y con la cara muy alta. Muchas gracias a mi colectivo y a todas las personas que me han dado su confianza a lo largo de todas las legislaturas", concluye.

Solo dos años de alcalde

Enric Esteve llegó a la alcaldía de Puçol en junio de 2015 tras el pacto de gobierno entre Compromís, PSOE y Esquerra Unida —con el apoyo de Ara Puçol— y dejó el cargo dos años después, el 5 de junio de 2017, para ceder la vara de mando a la socialista Lola Sánchez, tal como marcaba el acuerdo de alternancia.

Durante su etapa al frente del gobierno local, Esteve situó como una de sus principales banderas las políticas de vivienda: el consistorio impulsó medidas para evitar desahucios y puso en marcha el SIHAP, un servicio municipal gratuito de intermediación hipotecaria y orientación jurídica para ayudar a vecinos con problemas de pago y mediar con entidades bancarias.

Enric Esteve cuando fue nombrado alcalde. / L-EMV

En paralelo, el exalcalde defendió una “alcaldía de proximidad” basada en escucha vecinal y presencia en la calle: a través de iniciativas como "El teu alcalde a peu de carrer" y una primera asamblea vecinal, además de reuniones y visitas a empresas del municipio.

En el balance de esos dos años, Esteve y su entorno destacaron también la ejecución de cerca de dos millones de euros en inversiones, así como proyectos ligados a movilidad y seguridad vial. Entre los asuntos que quedaron iniciados o pendientes, el propio exalcalde citó la conexión de la circunvalación de Mercè Rodoreda con la antigua N-340 y actuaciones para corregir puntos problemáticos de acumulación de agua en episodios de lluvia.